https://ria.ru/20220308/delo-1777145604.html

СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине

СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:43

2022-03-08T13:43

2022-03-08T13:49

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

украина

в мире

происшествия

ирина венедиктова

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из РФ, говорится на сайте ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и статьей 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), провести следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в последние дни в средствах массовой информации опубликован ряд материалов со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила о возбуждении череды уголовных дел в отношении российских деятелей культуры. Венедиктова сообщила в социальных сетях об уголовном преследовании и заочном аресте ряда деятелей культуры Российской Федерации по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.Добавляется, что попытка привлечения граждан России к уголовной ответственности и обвинения их в совершении особо тяжкого преступления абсолютно безосновательна и незаконна.

https://ria.ru/20220307/baskov-1777043953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире, происшествия, ирина венедиктова, россия