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СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине
СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:43
2022-03-08T13:49
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
украина
в мире
происшествия
ирина венедиктова
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из РФ, говорится на сайте ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и статьей 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), провести следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в последние дни в средствах массовой информации опубликован ряд материалов со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила о возбуждении череды уголовных дел в отношении российских деятелей культуры. Венедиктова сообщила в социальных сетях об уголовном преследовании и заочном аресте ряда деятелей культуры Российской Федерации по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.Добавляется, что попытка привлечения граждан России к уголовной ответственности и обвинения их в совершении особо тяжкого преступления абсолютно безосновательна и незаконна.
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире, происшествия, ирина венедиктова, россия
13:43 08.03.2022 (обновлено: 13:49 08.03.2022)
 
СК расследует заочный арест российских деятелей культуры на Украине

СК расследует привлечение к ответственности на Украине российских деятелей культуры

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине деятелей культуры из РФ, говорится на сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и статьей 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), провести следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в последние дни в средствах массовой информации опубликован ряд материалов со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила о возбуждении череды уголовных дел в отношении российских деятелей культуры. Венедиктова сообщила в социальных сетях об уголовном преследовании и заочном аресте ряда деятелей культуры Российской Федерации по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.
Добавляется, что попытка привлечения граждан России к уголовной ответственности и обвинения их в совершении особо тяжкого преступления абсолютно безосновательна и незаконна.
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВ миреПроисшествияИрина ВенедиктоваРоссия
 
 
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