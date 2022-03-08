https://ria.ru/20220308/continental-1777169628.html

Компания Continental приостановила деятельность в России

Компания Continental приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022

Компания Continental приостановила деятельность в России

Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:47

2022-03-08T17:47

2022-03-08T17:47

экономика

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777169134_0:200:2952:1861_1920x0_80_0_0_82656abd7ca71d47887349f1e5ccf1b6.jpg

БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России."Мы приняли решение временно приостановить производство на фоне войны против Украины и нынешних потрясений, связанных с ней", — сообщили во вторник в штаб-квартире компании в Ганновере. Речь идёт прежде всего о заводе в Калуге, который производит шины и запчасти для подразделения Contitech.Импортные и экспортные поставки также прекращены. Текущий спрос будет обслуживаться "до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте".Continental имеет офисы продаж в Москве и участвует в совместном предприятии в Чистополе под Казанью, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей. Всего в группе Dax работает около 1300 человек в России, собственных офисов на Украине нет. В Continental заявили, что хотят помочь своим сотрудникам на местах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220308/kompaniya-1777160853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, евросоюз