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https://ria.ru/20220308/continental-1777169628.html
Компания Continental приостановила деятельность в России
Компания Continental приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
Компания Continental приостановила деятельность в России
Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:47
2022-03-08T17:47
экономика
россия
евросоюз
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России."Мы приняли решение временно приостановить производство на фоне войны против Украины и нынешних потрясений, связанных с ней", — сообщили во вторник в штаб-квартире компании в Ганновере. Речь идёт прежде всего о заводе в Калуге, который производит шины и запчасти для подразделения Contitech.Импортные и экспортные поставки также прекращены. Текущий спрос будет обслуживаться "до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте".Continental имеет офисы продаж в Москве и участвует в совместном предприятии в Чистополе под Казанью, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей. Всего в группе Dax работает около 1300 человек в России, собственных офисов на Украине нет. В Continental заявили, что хотят помочь своим сотрудникам на местах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220308/kompaniya-1777160853.html
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экономика, россия, евросоюз
17:47 08.03.2022
 
Компания Continental приостановила деятельность в России

Компания Continental приостановила производство и деятельность в России

© REUTERS / Benoit TessierШины немецкой компании Continental
Шины немецкой компании Continental - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Шины немецкой компании Continental
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.
"Мы приняли решение временно приостановить производство на фоне войны против Украины и нынешних потрясений, связанных с ней", — сообщили во вторник в штаб-квартире компании в Ганновере. Речь идёт прежде всего о заводе в Калуге, который производит шины и запчасти для подразделения Contitech.
Люди в очереди возле ресторана KFC на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:35
Владелец брендов KFC и Pizza Hut прекращает инвестиции и развитие в России
Импортные и экспортные поставки также прекращены. Текущий спрос будет обслуживаться "до дальнейшего уведомления из существующих запасов на месте".
Continental имеет офисы продаж в Москве и участвует в совместном предприятии в Чистополе под Казанью, которое занимается сборкой тахографов для коммерческих автомобилей. Всего в группе Dax работает около 1300 человек в России, собственных офисов на Украине нет. В Continental заявили, что хотят помочь своим сотрудникам на местах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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