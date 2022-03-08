https://ria.ru/20220308/concert-1776498585.html

В Москве прошел весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим

В Москве прошел весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим - РИА Новости, 08.03.2022

В Москве прошел весенний концерт, посвященный женщинам-военнослужащим

В Музее Победы на Поклонной горе состоялся большой весенний концерт. Артисты посвятили свои песни женщинам-военнослужащим, а также матерям, женам и сестрам... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T07:13

2022-03-08T07:13

2022-03-08T07:13

анна семенович

виктория дайнеко

владимир пресняков

группа "земляне"

олег газманов

григорий лепс

александр маршал

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Музее Победы на Поклонной горе состоялся большой весенний концерт. Артисты посвятили свои песни женщинам-военнослужащим, а также матерям, женам и сестрам ребят, которые проводят специальную операцию в Донецкой и Луганской Народных Республиках."Концерт призван напомнить об объединяющей силе музыки и о том, что мир в согласии, а сила в любви! Все песни, которые прозвучали в этот день, посвящены представительницам прекрасного пола, самым родным и любимым, которые верят и ждут", — говорится в пресс-релизе.ПЕред зрителями выступили Burito, ВладиМир, группа "Непара", группа "Блестящие", Олег Газманов, Родион Газманов, Виктория Дайнеко, группа "Земляне", Григорий Лепс, Александр Маршал, Владимир Пресняков, группа "Русские", Елена Север, Анна Семенович, группа "СПБ!", группа "Фабрика", ЮрКисс, IVAN и другие исполнители.Телеверсию концерта покажут 8 марта в 18:00 в эфире телеканала RU.TV.

https://ria.ru/20220228/teatr-1775655530.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

анна семенович, виктория дайнеко, владимир пресняков, группа "земляне", олег газманов, григорий лепс, александр маршал