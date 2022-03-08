https://ria.ru/20220308/cia-1777163712.html

Экс-агент ЦРУ объяснил, почему США не реагируют на просьбу Зеленского

Экс-агент ЦРУ объяснил, почему США не реагируют на просьбу Зеленского - РИА Новости, 08.03.2022

Экс-агент ЦРУ объяснил, почему США не реагируют на просьбу Зеленского

Соединенные Штаты в отношениях с Россией придерживаются стратегии уклонения от прямого боевого контакта с российской армией, поэтому Белый дом не пойдет на... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:58

2022-03-08T16:58

2022-03-08T16:58

в мире

владимир зеленский

сша

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты в отношениях с Россией придерживаются стратегии уклонения от прямого боевого контакта с российской армией, поэтому Белый дом не пойдет на введение бесполетной зоны над территорией Украины, заявил в интервью Fox News экс-агент ЦРУ Дэн Хоффман.По его словам, эта стратегия была принята еще в годы холодной войны и США придерживаются ее до сих пор. Именно поэтому Вашингтон не может положительно ответить на просьбы Владимира Зеленского ввести бесполетную зону в небе над Украиной."Если бы такая зона была введена, и США пришлось бы обеспечивать ее соблюдение, то возник бы риск открытого боя между российскими и американскими самолетами", — добавил военный специалист.Ранее Зеленский неоднократно призывал западных лидеров ввести бесполетную зону над Украиной. В ответ представитель Пентагона заявил, что такая возможность даже не обсуждается. Глава оборонного ведомства Ллойд Остин отмечал, что это решение могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией. Против предложения Зеленского выступили и американские сенаторы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220308/kitay-1777154609.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

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сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, сша, россия, ситуация в днр и лнр