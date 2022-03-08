https://ria.ru/20220308/bp-1777155678.html
BP отказалась от российской нефти и газа
Bloomberg: BP прекратит сделки на покупку нефти и газа в России - РИА Новости, 08.03.2022
BP отказалась от российской нефти и газа
Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:37
2022-03-08T15:37
2022-03-08T15:37
в мире
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british petrolium
shell
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из сотрудников компании.Ранее об аналогичном шаге объявила британско-нидерландская Shell. Кроме того компания сообщила о закрытии всех своих автозаправочных станций в России.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777122604.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, british petrolium, shell, россия
Bloomberg: BP прекратит сделки на покупку нефти и газа в России
Bloomberg: британская BP прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа из России
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на одного из сотрудников компании.
"Единственным исключением могла бы стать ситуация, при которой появилась бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", — рассказал собеседник издания.
Ранее об аналогичном шаге объявила британско-нидерландская Shell. Кроме того компания сообщила о закрытии всех своих автозаправочных станций в России.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.