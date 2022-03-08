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BP отказалась от российской нефти и газа
Bloomberg: BP прекратит сделки на покупку нефти и газа в России - РИА Новости, 08.03.2022
BP отказалась от российской нефти и газа
Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:37
2022-03-08T15:37
в мире
экономика
british petrolium
shell
россия
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из сотрудников компании.Ранее об аналогичном шаге объявила британско-нидерландская Shell. Кроме того компания сообщила о закрытии всех своих автозаправочных станций в России.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, экономика, british petrolium, shell, россия
15:37 08.03.2022
 
Bloomberg: BP прекратит сделки на покупку нефти и газа в России

Bloomberg: британская BP прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вывеска одного из заправочных комплексов BP в Москве
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из сотрудников компании.
"Единственным исключением могла бы стать ситуация, при которой появилась бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", — рассказал собеседник издания.
Ранее об аналогичном шаге объявила британско-нидерландская Shell. Кроме того компания сообщила о закрытии всех своих автозаправочных станций в России.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В Goldmoney Holding объяснили, почему санкции ЕС не навредят России
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
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