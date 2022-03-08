https://ria.ru/20220308/bp-1777155678.html

BP отказалась от российской нефти и газа

Bloomberg: BP прекратит сделки на покупку нефти и газа в России - РИА Новости, 08.03.2022

BP отказалась от российской нефти и газа

Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:37

2022-03-08T15:37

2022-03-08T15:37

в мире

экономика

british petrolium

shell

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из сотрудников компании.Ранее об аналогичном шаге объявила британско-нидерландская Shell. Кроме того компания сообщила о закрытии всех своих автозаправочных станций в России.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777122604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, экономика, british petrolium, shell, россия