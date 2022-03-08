https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777184640.html

Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке

Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке - РИА Новости, 08.03.2022

Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке

Телеканал RT France обратился в суд Евросоюза с требованием отменить решение о блокировке, принятое Советом ЕС, сообщает суд. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T20:38

2022-03-08T20:38

2022-03-08T21:08

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ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Телеканал RT France обратился в суд Евросоюза с требованием отменить решение о блокировке, принятое Советом ЕС, сообщает суд."RussiaToday (France) просит суд ЕС отменить решение и постановление Совета ЕС от 1 марта 2022 года относительно ограничительных мер, связанных с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине", - говорится в сообщении суда ЕС в Twitter.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/shtraf-1776831376.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, телеканал rt