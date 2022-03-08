https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777184640.html
Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке
Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке - РИА Новости, 08.03.2022
Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке
Телеканал RT France обратился в суд Евросоюза с требованием отменить решение о блокировке, принятое Советом ЕС, сообщает суд. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:38
2022-03-08T20:38
2022-03-08T21:08
в мире
россия
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg
ПАРИЖ, 8 мар – РИА Новости. Телеканал RT France обратился в суд Евросоюза с требованием отменить решение о блокировке, принятое Советом ЕС, сообщает суд."RussiaToday (France) просит суд ЕС отменить решение и постановление Совета ЕС от 1 марта 2022 года относительно ограничительных мер, связанных с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине", - говорится в сообщении суда ЕС в Twitter.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/shtraf-1776831376.html
https://ria.ru/20220304/telegram-kanaly-1776524839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, телеканал rt
20:38 08.03.2022 (обновлено: 21:08 08.03.2022)
Телеканал RT France опротестовал в суде решение о блокировке
Телеканал RT France опротестовал в суде ЕС решение о блокировке