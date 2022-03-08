https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777108743.html

YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева

YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева - РИА Новости, 08.03.2022

YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева "Соловьев Live", сообщил журналист в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T03:12

2022-03-08T03:12

2022-03-08T10:07

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева "Соловьев Live", сообщил журналист в своем Telegram-канале.При попытке посмотреть видео с канала, опубликованные на сторонних сайтах, появляется сообщение "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален".Соловьев написал в Telegram, что утром готов выйти в прямой эфир, "несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google", ссылка на YouTube-трансляцию будет размещена непосредственно перед эфиром.Российский журналист Владимир Соловьев внесен в список санкций ряда стран, введенных в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР и началом военной операции на Украине.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Никита Стома

в мире, владимир соловьев (телеведущий), москва, россия, youtube, сергей лавров