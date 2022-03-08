https://ria.ru/20220308/biolaboratorii-1777162907.html

МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине

МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине

Данные по биолабораториям на Украине подтверждают претензии к США по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:51

2022-03-08T16:51

2022-03-08T16:59

в мире

сша

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Данные по биолабораториям на Украине подтверждают претензии к США по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине."От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней... экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.По словам Захаровой, "данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве".

https://ria.ru/20220307/biolaboratorii-1777055755.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)