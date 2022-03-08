16:51 08.03.2022 (обновлено: 16:59 08.03.2022)
МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине
МИД: данные по лабораториям США на Украине подтверждают претензии по конвенции о биооружии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Данные по биолабораториям на Украине подтверждают претензии к США по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.
"От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней... экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, "данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве".