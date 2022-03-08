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https://ria.ru/20220308/biolaboratorii-1777162907.html
МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине
МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине
Данные по биолабораториям на Украине подтверждают претензии к США по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:51
2022-03-08T16:59
в мире
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Данные по биолабораториям на Украине подтверждают претензии к США по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине."От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней... экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.По словам Захаровой, "данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве".
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в мире, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:51 08.03.2022 (обновлено: 16:59 08.03.2022)
 
МИД прокомментировал данные об американских биолабораториях на Украине

МИД: данные по лабораториям США на Украине подтверждают претензии по конвенции о биооружии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Данные по биолабораториям на Украине подтверждают претензии к США по соблюдению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В воскресенье официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что МО РФ предоставит анализ документов о программе создания компонентов биологического оружия на Украине.
"От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней... экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
По словам Захаровой, "данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения КБТО в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве".
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В миреСШАУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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