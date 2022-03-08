https://ria.ru/20220308/benzin-1777165514.html

Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Цены на бензин в США достигли исторического максимума - РИА Новости, 08.03.2022

Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:12

2022-03-08T17:12

2022-03-08T17:44

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.На ее сайте говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений.Бензин в США дорожает на фоне конфликта на Украине и санкций против России. Ожидается, что американская администрация во вторник объявит о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

https://ria.ru/20220308/neft-1777160530.html

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, санкции в отношении россии