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Цены на бензин в США достигли исторического максимума
Цены на бензин в США достигли исторического максимума - РИА Новости, 08.03.2022
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:12
2022-03-08T17:44
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.На ее сайте говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений.Бензин в США дорожает на фоне конфликта на Украине и санкций против России. Ожидается, что американская администрация во вторник объявит о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.
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Мадина Моргоева
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сша, санкции в отношении россии
17:12 08.03.2022 (обновлено: 17:44 08.03.2022)
 
Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимум

© REUTERS / Mike BlakeАвтозаправочная станция в Калифорнии. 8 марта 2022
Автозаправочная станция в Калифорнии. 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Mike Blake
Автозаправочная станция в Калифорнии. 8 марта 2022
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
На ее сайте говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений.
Бензин в США дорожает на фоне конфликта на Украине и санкций против России. Ожидается, что американская администрация во вторник объявит о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:29
СМИ узнали о намерении США запретить импорт нефти из России
 
СШАСанкции в отношении России
 
 
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