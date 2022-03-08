https://ria.ru/20220308/benzin-1777165514.html
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
Цены на бензин в США достигли исторического максимума - РИА Новости, 08.03.2022
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:12
2022-03-08T17:12
2022-03-08T17:44
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.На ее сайте говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений.Бензин в США дорожает на фоне конфликта на Украине и санкций против России. Ожидается, что американская администрация во вторник объявит о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов.
https://ria.ru/20220308/neft-1777160530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции в отношении россии
17:12 08.03.2022 (обновлено: 17:44 08.03.2022)
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и превысили исторический максимум