https://ria.ru/20220308/bayden-1777187059.html

Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России

Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 08.03.2022

Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России

Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:19

2022-03-08T21:19

2022-03-08T21:19

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом.Ранее во вторник выступая в телеобращении, Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из РФ.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, указом запрещен импорт и любые действия, направленные на обход решения президента, а также попытки сговора с такими целями.Исключения из запрета на импорт могут быть сделаны в соответствии с законом, директивами или лицензиями, говорится в приказе.

https://ria.ru/20220308/borrel-1777184168.html

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, сша, джо байден