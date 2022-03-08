https://ria.ru/20220308/bayden-1777187059.html
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 08.03.2022
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России
Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:19
2022-03-08T21:19
2022-03-08T21:19
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом.Ранее во вторник выступая в телеобращении, Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из РФ.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, указом запрещен импорт и любые действия, направленные на обход решения президента, а также попытки сговора с такими целями.Исключения из запрета на импорт могут быть сделаны в соответствии с законом, директивами или лицензиями, говорится в приказе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, джо байден
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России
Президент США Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России