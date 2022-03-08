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Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 08.03.2022
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России
Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:19
2022-03-08T21:19
россия
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом.Ранее во вторник выступая в телеобращении, Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из РФ.Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, указом запрещен импорт и любые действия, направленные на обход решения президента, а также попытки сговора с такими целями.Исключения из запрета на импорт могут быть сделаны в соответствии с законом, директивами или лицензиями, говорится в приказе.
https://ria.ru/20220308/borrel-1777184168.html
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россия, в мире, сша, джо байден
21:19 08.03.2022
 
Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России

Президент США Байден подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России

© AFP 2022 / Jim WatsonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ оформлено в виде исполнительного указа, сообщил Белый дом.
Ранее во вторник выступая в телеобращении, Байден объявил о запрете импорта энергоносителей из РФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 20:33
Евросоюз не стал отказываться от импорта российских энергоносителей
Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, указом запрещен импорт и любые действия, направленные на обход решения президента, а также попытки сговора с такими целями.
Исключения из запрета на импорт могут быть сделаны в соответствии с законом, директивами или лицензиями, говорится в приказе.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
 
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