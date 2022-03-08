https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html
В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной
В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022
В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной
Ряд представителей "внешнеполитической элиты" США призвали администрацию Джо Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной, сообщила газета... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:27
2022-03-08T17:27
2022-03-08T19:12
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Ряд представителей "внешнеполитической элиты" США призвали администрацию Джо Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной, сообщила газета Politico со ссылкой на соответствующее открытое письмо.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией."Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг", - говорится в письме.Под письмом подписались 27 человек, среди них множество бывших чиновников. По сообщению газеты, возглавил кампанию Роберт Макконнелл, соучредитель фонда США - Украина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, украина
17:27 08.03.2022 (обновлено: 19:12 08.03.2022)
В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной
Внешнеполитическая элита США призвала Байдена ввести бесполетную зону над Украиной