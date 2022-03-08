https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html

В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной

В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022

В США призвали Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной

Ряд представителей "внешнеполитической элиты" США призвали администрацию Джо Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной, сообщила газета... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:27

2022-03-08T17:27

2022-03-08T19:12

в мире

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774909287_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_0343522b6530a21f67e54d5f1d1c7fc1.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Ряд представителей "внешнеполитической элиты" США призвали администрацию Джо Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной, сообщила газета Politico со ссылкой на соответствующее открытое письмо.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией."Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг", - говорится в письме.Под письмом подписались 27 человек, среди них множество бывших чиновников. По сообщению газеты, возглавил кампанию Роберт Макконнелл, соучредитель фонда США - Украина.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина