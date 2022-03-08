https://ria.ru/20220308/banya-1777103001.html
Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции
Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции - РИА Новости, 08.03.2022
Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции
Воздержаться от посещения бани при появлении симптомов COVID-19, а также с осторожностью относиться к банным процедурам после болезни посоветовал в интервью... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T02:15
2022-03-08T02:15
2022-03-08T02:17
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Воздержаться от посещения бани при появлении симптомов COVID-19, а также с осторожностью относиться к банным процедурам после болезни посоветовал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Попытки ускорить выздоровление от коронавирусной инфекции с помощью банных процедур могут привести к нежелательным последствиям, предупредил он. По словам врача, баня ошибочно считается одним из способов избавиться от респираторного вирусного заболевания.Врач предлагает отказаться от посещения бани не только во время болезни, но и в период восстановления после нее."Если вы уже восстановились (после перенесенного заболевания, — Прим. ред.), можно потихоньку возобновлять банные процедуры, на забывая, что это большая нагрузка на организм. Не надо сразу париться при 120 градусах, начните, например, с 80 градусов и постепенно повышайте температуру", — уточнил он.Необходимо сразу же выйти из бани, если вы вдруг почувствуете себя нехорошо, добавил Хухрев. Банные процедуры противопоказаны не только при респираторных вирусных инфекциях, продолжил он.Кроме того, с осторожностью следует относиться к бане людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы."Избирательно подходить к посещению бани стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при проблемах с органами дыхания. Настоящий банный экстремизм здесь неуместен, но можно иногда зайти чуть-чуть погреться", — сказал Алексей Хухрев
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общество, алексей хухрев, коронавирус covid-19, россия, здоровье
02:15 08.03.2022 (обновлено: 02:17 08.03.2022)
Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции
Врач Хухрев посоветовал отказаться от бани во время COVID-19 и в период восстановления
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Воздержаться от посещения бани при появлении симптомов COVID-19, а также с осторожностью относиться к банным процедурам после болезни посоветовал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Попытки ускорить выздоровление от коронавирусной инфекции с помощью банных процедур могут привести к нежелательным последствиям, предупредил он. По словам врача, баня ошибочно считается одним из способов избавиться от респираторного вирусного заболевания.
"Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот – выпаривает жидкость", — объяснил Хухрев.
Врач предлагает отказаться от посещения бани не только во время болезни, но и в период восстановления после нее.
"Если вы уже восстановились (после перенесенного заболевания, — Прим. ред.), можно потихоньку возобновлять банные процедуры, на забывая, что это большая нагрузка на организм. Не надо сразу париться при 120 градусах, начните, например, с 80 градусов и постепенно повышайте температуру", — уточнил он.
Необходимо сразу же выйти из бани, если вы вдруг почувствуете себя нехорошо, добавил Хухрев. Банные процедуры противопоказаны не только при респираторных вирусных инфекциях, продолжил он.
"Есть четкий набор заболеваний, при которых нельзя посещать баню. Например, при определенных кожных заболеваниях баня противопоказана. В первую очередь это розацеа (хроническое заболевание кожи лица, — Прим. ред.), всякие гнойничковые заболевания", — отметил врач.
Кроме того, с осторожностью следует относиться к бане людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
"Избирательно подходить к посещению бани стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при проблемах с органами дыхания. Настоящий банный экстремизм здесь неуместен, но можно иногда зайти чуть-чуть погреться", — сказал Алексей Хухрев