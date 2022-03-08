https://ria.ru/20220308/banya-1777103001.html

Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции

Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции - РИА Новости, 08.03.2022

Врач рассказал, можно ли посещать баню после коронавирусной инфекции

Воздержаться от посещения бани при появлении симптомов COVID-19, а также с осторожностью относиться к банным процедурам после болезни посоветовал в интервью... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:15

2022-03-08T02:15

2022-03-08T02:17

распространение коронавируса

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алексей хухрев

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Воздержаться от посещения бани при появлении симптомов COVID-19, а также с осторожностью относиться к банным процедурам после болезни посоветовал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Попытки ускорить выздоровление от коронавирусной инфекции с помощью банных процедур могут привести к нежелательным последствиям, предупредил он. По словам врача, баня ошибочно считается одним из способов избавиться от респираторного вирусного заболевания.Врач предлагает отказаться от посещения бани не только во время болезни, но и в период восстановления после нее."Если вы уже восстановились (после перенесенного заболевания, — Прим. ред.), можно потихоньку возобновлять банные процедуры, на забывая, что это большая нагрузка на организм. Не надо сразу париться при 120 градусах, начните, например, с 80 градусов и постепенно повышайте температуру", — уточнил он.Необходимо сразу же выйти из бани, если вы вдруг почувствуете себя нехорошо, добавил Хухрев. Банные процедуры противопоказаны не только при респираторных вирусных инфекциях, продолжил он.Кроме того, с осторожностью следует относиться к бане людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы."Избирательно подходить к посещению бани стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при проблемах с органами дыхания. Настоящий банный экстремизм здесь неуместен, но можно иногда зайти чуть-чуть погреться", — сказал Алексей Хухрев

https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html

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Никита Брыкин

общество, алексей хухрев, коронавирус covid-19, россия, здоровье