https://ria.ru/20220308/avstriya-1777172959.html

МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС

МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 08.03.2022

МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС

Евросоюз должен быть острожным и не создавать ожиданий, которые не сможет выполнить, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя стремление... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:25

2022-03-08T18:25

2022-03-08T18:25

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ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Евросоюз должен быть острожным и не создавать ожиданий, которые не сможет выполнить, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя стремление Украины войти в ЕС."Эмоционально я понимаю позицию наших друзей в Киеве на 100%. Но мы должны быть осторожными, чтобы не создать ожиданий, которые мы не сможем выполнить позже. И мы должны быть реалистичными, что это ничего бы не изменило в том, что касается ужасных военных атак России на земле, это не изменило бы ничего в катастрофе, через которую проходит Украина", - сказал австрийский министр на пресс-конференции после встречи с греческим коллегой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/posredniki-1777040624.html

https://ria.ru/20220304/es-1776395754.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, австрия, европа