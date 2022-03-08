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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/aviatsiya-1777183438.html
Минобороны: авиация ВКС во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине
Минобороны: авиация ВКС во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Минобороны: авиация ВКС во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине
Авиация ВКС России во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T20:20
2022-03-08T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиация ВКС России во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта", - сказал Конашенков. "Среди них четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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в мире, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
20:20 08.03.2022
 
Минобороны: авиация ВКС во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине

Минобороны: авиация ВКС России во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиация ВКС России во вторник уничтожила 32 военных объекта на Украине, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта", - сказал Конашенков. "Среди них четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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