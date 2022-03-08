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Туризм
https://ria.ru/20220308/aviakompanii-1777100279.html
Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж
Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж - РИА Новости, 08.03.2022
Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж
Российские авиакомпании с 8 марта приостанавливают международные рейсы, чтобы сохранить самолёты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:06
2022-03-08T11:23
россия
экономика
в мире
аэрофлот
s7 airlines
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании с 8 марта приостанавливают международные рейсы, чтобы сохранить самолёты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.О приостановке полетов сообщили многие российские авиакомпании. "Аэрофлот" с 8 марта прекращает все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. Международные рейсы во вторник останавливают также "Россия", "Победа", Azur air и другие. Ряд авиакомпаний уже приостановил полеты за рубеж ранее: S7 - ещё с 5 марта, Nordwind и PegasFly - с 7 марта.
https://ria.ru/20220305/mintrans-1776849906.html
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россия, экономика, в мире, аэрофлот, s7 airlines, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, минск
00:06 08.03.2022 (обновлено: 11:23 08.03.2022)
 
Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж

Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж, чтобы спасти самолеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании с 8 марта приостанавливают международные рейсы, чтобы сохранить самолёты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с операцией РФ на Украине.
Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Здание Министерства транспорта России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 21:53
Минтранс предложил меры нивелирования последствий санкций для авиакомпаний
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
О приостановке полетов сообщили многие российские авиакомпании. "Аэрофлот" с 8 марта прекращает все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск. Международные рейсы во вторник останавливают также "Россия", "Победа", Azur air и другие. Ряд авиакомпаний уже приостановил полеты за рубеж ранее: S7 - ещё с 5 марта, Nordwind и PegasFly - с 7 марта.
Самолеты авиакомпании KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:30Туризм
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