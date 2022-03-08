https://ria.ru/20220308/apple-1777194038.html

Apple представила новый бюджетный iPhone SE, iPad Air и Mac Studio

Apple представила новый бюджетный iPhone SE, iPad Air и Mac Studio - РИА Новости, 08.03.2022

Apple представила новый бюджетный iPhone SE, iPad Air и Mac Studio

Компания Apple представила во вторник свои новинки - бюджетный смартфон iPhone SE, планшет iPad Air и другую продукцию, трансляция состоялась на сайте компании. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:48

2022-03-08T22:48

2022-03-08T22:48

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Компания Apple представила во вторник свои новинки - бюджетный смартфон iPhone SE, планшет iPad Air и другую продукцию, трансляция состоялась на сайте компании.Одной из наиболее ожидаемых новинок стал "бюджетный" смартфон iPhone SE с новым процессором A15 Bionic и поддержкой 5G. Новинка с диагональю экрана в 4,7 дюйма будет выходить в темно-синем, белом и красном корпусе по цене 429 долларов. Его предзаказы начнутся 18 марта.Вторую из ожидаемых новинок - планшет iPad Air - впервые оснастят новейшим процессором M1, который ранее появился у его "старшего брата" iPad Pro. Новый iPad Air с поддержкой сети 5G будет выходить в пяти цветах по цене от 599 долларов.Компания также представила новейший процессор M1 Ultra. Его мощность, как рассказали в Apple, в восемь раз превосходит мощность процессора М1, он способен совершать 22 триллиона операций в секунду.Еще одной новинкой стал компактный настольный компьютер Mac Studio и Studio Display. Компьютер, как обещают, превзойдет по мощности iMac и Mac Mini, но окажется тише Mac Pro. В комплектации с процессором М1 Мах он будет доступен по цене от 2 тысяч долларов, M1 Ultra обойдется в 4 с лишним тысячи долларов. Процессорный блок компьютера, который в наиболее дорогой комплектации на 60% превосходит производительность Mac Pro, оснащен множеством портов, в том числе SD-портом для чтения карт памяти на его передней панели.Компания Apple, как и ряд других американских и западных компаний, из-за событий на Украине объявила о приостановке продаж своей продукции в России. На презентации во вторник глава компании Тим Кук был одет в синий пуловер, а для браслета часов он выбрал ярко-желтый свет в соответствии с цветами украинского флага.

https://ria.ru/20220306/servisy-1776926966.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, apple iphone, apple, apple ipad, россия, тим кук