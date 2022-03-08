https://ria.ru/20220308/amazon-1777196261.html

Amazon прекратил прием новых клиентов облачных сервисов в России

Amazon прекратил прием новых клиентов облачных сервисов в России - РИА Новости, 08.03.2022

Amazon прекратил прием новых клиентов облачных сервисов в России

Компания Amazon прекратила прием новых клиентов облачного сервиса из РФ и Белоруссии. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:17

2022-03-08T23:17

2022-03-08T23:24

технологии

россия

amazon.com, inc.

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Компания Amazon прекратила прием новых клиентов облачного сервиса из РФ и Белоруссии."Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) больше не принимает новых клиентов из России и Белоруссии", - говорится в заявлении на сайте компании.Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, amazon.com, inc.