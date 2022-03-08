https://ria.ru/20220308/aes-1777166163.html

В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС

В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС - РИА Новости, 08.03.2022

В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти страны "еще раз" изучили возможность продления эксплуатации АЭС, но решили не делать это. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:18

2022-03-08T17:18

2022-03-08T18:10

германия

в мире

атомная энергетика

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти страны "еще раз" изучили возможность продления эксплуатации АЭС, но решили не делать это.Германия планирует 31 декабря 2022 года прекратить эксплуатацию последних трех АЭС страны. Ранее официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт говорил, что вопрос продления эксплуатации как часть мер по реформе энергосектора не стоит на повестке дня."Мы еще раз очень тщательно изучили, может ли помочь нам в этой внешнеполитической ситуации более длительная эксплуатация атомных станций, если в гипотетическом случае поставки энергоносителей из России нельзя будет компенсировать иначе. Ответом было - отказаться. Это не поможет", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.Министр оговорился при этом, что продление эксплуатации было бы возможным только при "в условиях самых серьезных мер безопасности", сославшись на ситуацию вокруг АЭС Украины и отметив опасность кибератак на АЭС.Министр отметил, что диверсификация источников энергоснабжения - выстраивание электроинфраструктуры, терминалов СПГ, возобновляемой энергетики - должна идти "со скоростью Tesla, а не в сонном режиме, как это было ранее". "Нам нужно национальное напряжение усилий, чтобы продвигать вперед энергобезопасность как вклад в европейскую безопасность", - добавил он.Хабек добавил, что власти также изучают все, в том числе "нетипичные" меры для того, чтобы снизить эффект от "взрыва цен" на энергоносители, который отмечается на мировых рынках.

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html

https://ria.ru/20220303/atom-1776157964.html

германия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

германия, в мире, атомная энергетика