Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/aes-1777166163.html
В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС
В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС - РИА Новости, 08.03.2022
В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти страны "еще раз" изучили возможность продления эксплуатации АЭС, но решили не делать это. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:18
2022-03-08T18:10
германия
в мире
атомная энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти страны "еще раз" изучили возможность продления эксплуатации АЭС, но решили не делать это.Германия планирует 31 декабря 2022 года прекратить эксплуатацию последних трех АЭС страны. Ранее официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт говорил, что вопрос продления эксплуатации как часть мер по реформе энергосектора не стоит на повестке дня."Мы еще раз очень тщательно изучили, может ли помочь нам в этой внешнеполитической ситуации более длительная эксплуатация атомных станций, если в гипотетическом случае поставки энергоносителей из России нельзя будет компенсировать иначе. Ответом было - отказаться. Это не поможет", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.Министр оговорился при этом, что продление эксплуатации было бы возможным только при "в условиях самых серьезных мер безопасности", сославшись на ситуацию вокруг АЭС Украины и отметив опасность кибератак на АЭС.Министр отметил, что диверсификация источников энергоснабжения - выстраивание электроинфраструктуры, терминалов СПГ, возобновляемой энергетики - должна идти "со скоростью Tesla, а не в сонном режиме, как это было ранее". "Нам нужно национальное напряжение усилий, чтобы продвигать вперед энергобезопасность как вклад в европейскую безопасность", - добавил он.Хабек добавил, что власти также изучают все, в том числе "нетипичные" меры для того, чтобы снизить эффект от "взрыва цен" на энергоносители, который отмечается на мировых рынках.
https://ria.ru/20220306/ukraina-1776852842.html
https://ria.ru/20220303/atom-1776157964.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_37beb212a901e2f45e6f273d11e475c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, атомная энергетика
17:18 08.03.2022 (обновлено: 18:10 08.03.2022)
 
В Германии решили не продлевать эксплуатацию АЭС

Глава Минэкономики Германии Хабек: власти решили не продлевать эксплуатацию АЭС

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти страны "еще раз" изучили возможность продления эксплуатации АЭС, но решили не делать это.
Германия планирует 31 декабря 2022 года прекратить эксплуатацию последних трех АЭС страны. Ранее официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт говорил, что вопрос продления эксплуатации как часть мер по реформе энергосектора не стоит на повестке дня.
Поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 08:00
В шаге от второго Чернобыля
"Мы еще раз очень тщательно изучили, может ли помочь нам в этой внешнеполитической ситуации более длительная эксплуатация атомных станций, если в гипотетическом случае поставки энергоносителей из России нельзя будет компенсировать иначе. Ответом было - отказаться. Это не поможет", - заявил Хабек на пресс-конференции во вторник.
Министр оговорился при этом, что продление эксплуатации было бы возможным только при "в условиях самых серьезных мер безопасности", сославшись на ситуацию вокруг АЭС Украины и отметив опасность кибератак на АЭС.
Министр отметил, что диверсификация источников энергоснабжения - выстраивание электроинфраструктуры, терминалов СПГ, возобновляемой энергетики - должна идти "со скоростью Tesla, а не в сонном режиме, как это было ранее". "Нам нужно национальное напряжение усилий, чтобы продвигать вперед энергобезопасность как вклад в европейскую безопасность", - добавил он.
Хабек добавил, что власти также изучают все, в том числе "нетипичные" меры для того, чтобы снизить эффект от "взрыва цен" на энергоносители, который отмечается на мировых рынках.
АЭС Вогтль в штате Джорджия, США - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
США заключили с Россией атомный мир
 
ГерманияВ миреатомная энергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала