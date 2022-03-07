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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Донецке проходит прощание с командиром "Спарты" Жогой
В Донецке проходит прощание с командиром "Спарты" Жогой - РИА Новости, 07.03.2022
В Донецке проходит прощание с командиром "Спарты" Жогой
Более тысячи человек в понедельник собрались в центре Донецка, чтобы проститься с командиром батальона "Спарта" Героем ДНР и России Владимиром Жогой, передает... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:06
2022-03-07T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Более тысячи человек в понедельник собрались в центре Донецка, чтобы проститься с командиром батальона "Спарта" Героем ДНР и России Владимиром Жогой, передает корреспондент РИА Новости.Владимир Жога принял командование батальоном после гибели Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.В настоящее время у театра оперы и балета, где проходит прощание с командиром "Спарты", уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают подходить, передает корреспондент РИА Новости.Среди желающих попрощаться не только жители города, но и действующие командиры ДНР.Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова (Моторола). До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР.В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:06 07.03.2022 (обновлено: 12:23 07.03.2022)
 
В Донецке проходит прощание с командиром "Спарты" Жогой

Тысяча человек собралась в Донецке на прощании с командиром "Спарты" Владимиром Жогой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с командиром разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимиром Жогой в Донецке
Прощание с командиром разведывательного батальона Спарта из ДНР Владимиром Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Более тысячи человек в понедельник собрались в центре Донецка, чтобы проститься с командиром батальона "Спарта" Героем ДНР и России Владимиром Жогой, передает корреспондент РИА Новости.
Владимир Жога принял командование батальоном после гибели Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.
В настоящее время у театра оперы и балета, где проходит прощание с командиром "Спарты", уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают подходить, передает корреспондент РИА Новости.
Среди желающих попрощаться не только жители города, но и действующие командиры ДНР.
Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. В 2014 году с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова (Моторола). До этого был первым заместителем командира батальона, одного из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР.
В частности, в 2014-2015 годах бойцы "Спарты" участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта, воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева. Девятого мая 2015 года "спартанцы" вместе с другими частями ДНР прошли на параде Победы по главной улице Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса.
При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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