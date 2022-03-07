https://ria.ru/20220307/zheludok-1776986793.html

Врач рассказал, как коронавирус поражает желудок

Врач рассказал, как коронавирус поражает желудок - РИА Новости, 07.03.2022

Врач рассказал, как коронавирус поражает желудок

Коронавирусная инфекция и ее лечение могут нанести удар по желудку, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T02:16

2022-03-07T02:16

2022-03-07T02:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Коронавирусная инфекция и ее лечение могут нанести удар по желудку, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.Вирус SARS-CoV-2 взаимодействует с белком, который находится на поверхности клеток многих органов человека, в первую очередь от него страдают легкие, но и желудок тоже может оказаться поврежден патогеном, рассказал кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог, член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации Сергей Вялов.В результате COVID-19 у человека может возникнуть язва желудка, предостерег врач. В первую очередь такая опасность угрожает людям, у которых уже есть гастрит."Человек с гастритом может превратиться в человека с язвой из-за действия коронавируса", – отметил Вялов.Причем язва далеко не всегда дает о себе знать сильными болями. Она может проявляться лишь в дискомфорте, возникающем во время приема пищи, добавил врач. Он порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если подобные ощущения беспокоят вас регулярно."Когда мы что-то едим, еда сразу попадает в желудок, и если при этом возникает дискомфорт, можно говорить о язве. Конечно, если неприятные ощущения возникли в моменте, можно просто выпить спазмолитик, но, если симптомы возникают регулярно – пять-семь и более дней, скорее всего, необходимо лечение желудка", – уточнил Вялов.Язва желудка может возникнуть у перенесшего COVID-19 человека не только из-за самой болезни, но и из-за принимаемых для ее лечения препаратов, продолжил врач."Лечение – это необходимость, но тем не менее есть некие побочные действия у препаратов, уменьшающих воспаление, у лекарств, снижающих температуру, у редких противовирусных средств, а также у гормонов. Все они оказывают влияние на желудок и могут вызвать в нем язву", – сказал Сергей Вялов в интервью радио Sputnik.Если у человека уже была язва желудка, когда он заразился коронавирусом, то инфекция или лекарства от нее могут спровоцировать кровотечение, считает гастроэнтеролог. О таком диагнозе, как язва, обязательно нужно сообщать врачу, который назначает лечение от COVID-19, чтобы тот правильно подобрал препараты, заключил Вялов.

https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

коронавирус covid-19