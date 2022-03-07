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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777095592.html
Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов
Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов - РИА Новости, 07.03.2022
Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Владимир Зеленский не может организовать эвакуацию иностранцев, то он не президент Украины, а "марионетка в руках... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:09
2022-03-07T23:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
обсе
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 7 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Владимир Зеленский не может организовать эвакуацию иностранцев, то он не президент Украины, а "марионетка в руках бандеровщины, нацистов и шайтанов"."Если Зеленский не может организовать эвакуацию хотя бы для группы иностранных граждан, тогда что он за президент? Ведь именно он в первую очередь несет за них ответственность.&lt;...&gt; Уже этот факт наглядно говорит о том, что никакой он не президент, а самая настоящая марионетка в руках бандеровщины, нацистов и шайтанов", - написал Кадыров в канале-Telegram.Он обратился к представителям украинской власти и армии с призывом "хорошенько еще раз подумать"."Мы же в любом случае выполним приказ и добьем бандеровцев. Но вот Зеленскому, правительству Украины, Раде, ВСУ - всем представителям армии и власти следует хорошенько еще раз подумать. Если у вас осталось хоть немного рассудка и человечности, то одумайтесь и выпустите иностранцев и своих соотечественников. Дайте им уйти в безопасное место", - отметил он.Кадыров также призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине: иначе ответственность за будущее лежит на них.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html
https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777055553.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, обсе, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:09 07.03.2022 (обновлено: 23:32 07.03.2022)
 
Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов

Глава Чечни Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Владимир Зеленский не может организовать эвакуацию иностранцев, то он не президент Украины, а "марионетка в руках бандеровщины, нацистов и шайтанов".
"Если Зеленский не может организовать эвакуацию хотя бы для группы иностранных граждан, тогда что он за президент? Ведь именно он в первую очередь несет за них ответственность.<...> Уже этот факт наглядно говорит о том, что никакой он не президент, а самая настоящая марионетка в руках бандеровщины, нацистов и шайтанов", - написал Кадыров в канале-Telegram.
По дороге в нас стреляли – житель Мариуполя рассказал, как украинские войска прикрываются мирными гражданами - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 19:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Мариуполя рассказал, как украинские националисты прикрываются людьми
Он обратился к представителям украинской власти и армии с призывом "хорошенько еще раз подумать".
"Мы же в любом случае выполним приказ и добьем бандеровцев. Но вот Зеленскому, правительству Украины, Раде, ВСУ - всем представителям армии и власти следует хорошенько еще раз подумать. Если у вас осталось хоть немного рассудка и человечности, то одумайтесь и выпустите иностранцев и своих соотечественников. Дайте им уйти в безопасное место", - отметил он.
Кадыров также призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине: иначе ответственность за будущее лежит на них.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 16:55
Депутат Рады Кива считает, что Зеленскому следует передать власть Януковичу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияОБСЕВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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