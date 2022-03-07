https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777095592.html

Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов

Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов - РИА Новости, 07.03.2022

Кадыров назвал Зеленского марионеткой в руках бандеровщины и неонацистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Владимир Зеленский не может организовать эвакуацию иностранцев, то он не президент Украины, а "марионетка в руках... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T23:09

2022-03-07T23:09

2022-03-07T23:32

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ГРОЗНЫЙ, 7 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Владимир Зеленский не может организовать эвакуацию иностранцев, то он не президент Украины, а "марионетка в руках бандеровщины, нацистов и шайтанов"."Если Зеленский не может организовать эвакуацию хотя бы для группы иностранных граждан, тогда что он за президент? Ведь именно он в первую очередь несет за них ответственность.<...> Уже этот факт наглядно говорит о том, что никакой он не президент, а самая настоящая марионетка в руках бандеровщины, нацистов и шайтанов", - написал Кадыров в канале-Telegram.Он обратился к представителям украинской власти и армии с призывом "хорошенько еще раз подумать"."Мы же в любом случае выполним приказ и добьем бандеровцев. Но вот Зеленскому, правительству Украины, Раде, ВСУ - всем представителям армии и власти следует хорошенько еще раз подумать. Если у вас осталось хоть немного рассудка и человечности, то одумайтесь и выпустите иностранцев и своих соотечественников. Дайте им уйти в безопасное место", - отметил он.Кадыров также призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине: иначе ответственность за будущее лежит на них.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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