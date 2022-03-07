Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777069673.html
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 07.03.2022
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС
Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:56
2022-03-07T18:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
гитанас науседа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз."Постоянно в контакте с нашими друзьями. Рассказал Гитанасу Науседе про нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Мы также согласовали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. Мы чувствуем поддержку Литвы", - написал Зеленский в Twitter.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220307/zayavka-1777063197.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, гитанас науседа, евросоюз
18:56 07.03.2022
 
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС

Зеленский согласовал с президентом Литвы Науседой шаги по вступлению Украины в ЕС

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз.
"Постоянно в контакте с нашими друзьями. Рассказал Гитанасу Науседе про нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Мы также согласовали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. Мы чувствуем поддержку Литвы", - написал Зеленский в Twitter.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 17:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина хочет, чтобы ее заявку в ЕС рассматривали отдельно от других стран
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаГитанас НауседаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала