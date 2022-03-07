https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777069673.html
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 07.03.2022
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС
Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:56
2022-03-07T18:56
2022-03-07T18:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
гитанас науседа
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз."Постоянно в контакте с нашими друзьями. Рассказал Гитанасу Науседе про нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Мы также согласовали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. Мы чувствуем поддержку Литвы", - написал Зеленский в Twitter.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
https://ria.ru/20220307/zayavka-1777063197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, гитанас науседа, евросоюз
Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС
Зеленский согласовал с президентом Литвы Науседой шаги по вступлению Украины в ЕС