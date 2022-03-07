https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777069673.html

Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС

Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 07.03.2022

Зеленский согласовал с президентом Литвы шаги по вступлению Украины в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:56

2022-03-07T18:56

2022-03-07T18:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

гитанас науседа

евросоюз

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что согласовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз."Постоянно в контакте с нашими друзьями. Рассказал Гитанасу Науседе про нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Мы также согласовали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Евросоюз. Мы чувствуем поддержку Литвы", - написал Зеленский в Twitter.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

https://ria.ru/20220307/zayavka-1777063197.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, гитанас науседа, евросоюз