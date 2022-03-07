https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777055553.html

Депутат Рады Кива считает, что Зеленскому следует передать власть Януковичу

Депутат Рады Кива считает, что Зеленскому следует передать власть Януковичу - РИА Новости, 07.03.2022

Депутат Рады Кива считает, что Зеленскому следует передать власть Януковичу

Украинский депутат Илья Кива утверждает, что единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать "физического устранения" - это передача власти... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:55

2022-03-07T16:55

2022-03-07T17:07

илья кива

владимир зеленский

виктор янукович

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива утверждает, что единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать "физического устранения" - это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу."Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения - это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу", - написал он в Telegram.По мнению Кивы, именно Янукович имеет "все юридические и легитимные права" вести переговоры от лица Украины о достижении мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777052780.html

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Екатерина Зайцева

илья кива, владимир зеленский, виктор янукович, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире