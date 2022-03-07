https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777017259.html
У Зеленского есть оборудование для зашифрованной связи с США, сообщили СМИ
У Зеленского есть оборудование для зашифрованной связи с США, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022
У Зеленского есть оборудование для зашифрованной связи с США, сообщили СМИ
У Владимира Зеленского при себе есть "оборудование для зашифрованной связи", предоставленное американцами, которое позволяет ему "безопасно" общаться с... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T11:43
2022-03-07T11:43
2022-03-07T11:43
в мире
украина
владимир зеленский
донецкая народная республика
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владимир путин
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. У Владимира Зеленского при себе есть "оборудование для зашифрованной связи", предоставленное американцами, которое позволяет ему "безопасно" общаться с президентом США Джо Байденом, сообщает газета New York Times."Зеленский путешествует с оборудованием для зашифрованной связи, представленным американцами, посредством которого он может безопасно связаться с президентом Бадйеном", - говорится в сообщении издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220306/zelenskiy-1776968426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, сша, джо байден
У Зеленского есть оборудование для зашифрованной связи с США, сообщили СМИ
New York Times: у Зеленского есть оборудование из США, позволяющее ему общаться с Байденом