https://ria.ru/20220307/zalozhniki-1777043067.html
Украинские радикалы держат в заложниках свыше полутора тысяч иностранцев
Украинские радикалы держат в заложниках свыше полутора тысяч иностранцев - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках свыше полутора тысяч иностранцев
Украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 1,6 тысяч граждан иностранных государств, заявил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:15
2022-03-07T15:15
2022-03-07T15:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
одесса
иордания
тунис (страна)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 1,6 тысяч граждан иностранных государств, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" ... 1634 иностранцев, в том числе в Харькове – 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2); в городе Сумы – 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1); в Мариуполе – 88 граждан: Турции (70) и Казахстана (18)", - перечислил Мизинцев.Кроме того, удерживаются в Херсоне – 15 граждан Египта; в Одессе – 7 граждан Индонезии; в Киеве – 20 граждан: Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6); в Чернигове – 21 гражданин: Пакистана (12) и Индонезии (9)."По судьбе указанных иностранных граждан мы круглосуточно работаем с соответствующими дипломатическими ведомствами перечисленных государств", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777039833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, одесса, иордания, тунис (страна)
Украинские радикалы держат в заложниках свыше полутора тысяч иностранцев
Минобороны России: украинские нацисты держат в заложниках свыше полутора тысяч иностранцев