01:14 07.03.2022 (обновлено: 01:15 07.03.2022)
Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже, сообщили СМИ
AFP: российского модельера Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже
Модельер Валентин Юдашкин
ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Российский модельер Валентин Юдашкин не сможет провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже во вторник, поскольку не осудил военные действия на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Федерацию высокой моды.
"Наша команда хотел проверить позицию Валентина Юдашкина. Если бы он высказал сомнения по поводу войны на Украине, его сложно было бы убрать из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как и другие художники. Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно", - сказал агентству глава федерации Ральф Толедано.
Отдельно он призвал провести показы в более "мрачной" обстановке и сделать пожертвования для людей, бегущих с Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.