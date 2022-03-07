https://ria.ru/20220307/yudashkin-1776984632.html

Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже, сообщили СМИ

Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022

Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже, сообщили СМИ

Российский модельер Валентин Юдашкин не сможет провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже во вторник, поскольку не осудил военные действия... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T01:14

2022-03-07T01:14

2022-03-07T01:15

культура

россия

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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Российский модельер Валентин Юдашкин не сможет провести дефиле в онлайн-формате в рамках Недели моды в Париже во вторник, поскольку не осудил военные действия на Украине, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Федерацию высокой моды.Отдельно он призвал провести показы в более "мрачной" обстановке и сделать пожертвования для людей, бегущих с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/otkutyur-1776275145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия