https://ria.ru/20220307/vystrely-1777094236.html
Беженка из Харькова рассказала, что боялась выстрелов в спину от ВСУ
Беженка из Харькова рассказала, что боялась выстрелов в спину от ВСУ - РИА Новости, 07.03.2022
Беженка из Харькова рассказала, что боялась выстрелов в спину от ВСУ
Жительница Харькова Анастасия вместе с мужем и двумя детьми покинула город по организованному Россией гуманитарному коридору, по дороге в Белгородскую область... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T22:52
2022-03-07T22:52
2022-03-07T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
донецкая народная республика
белоруссия
россия
вооруженные силы рф
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ПУНКТ ПРОПУСКА "НЕХОТЕЕВКА" (Белгородская область), 7 мар - РИА Новости. Жительница Харькова Анастасия вместе с мужем и двумя детьми покинула город по организованному Россией гуманитарному коридору, по дороге в Белгородскую область семья боялась, что с украинской стороны по ним будут стрелять."Мы узнали об этом коридоре случайно - нам скинули информацию: мол, пробуйте, пробивайтесь, - рассказала Анастасия. - Поехали с мужем и двумя детьми".По ее словам, куда ехать, вопрос не стоял, поскольку у мужа российский паспорт."Страшно... Пропускали с трудом: смотрели долго, расспрашивали", - делится она впечатлениями от проезда через украинский блокпост. В итоге их пропустили, но еще долгое время семья боялась, что оттуда по ним откроют огонь. "Боялись выстрелов в спину", - сказала беженка.По ее словам, в Харькове, втором по величине городе Украины, у нее остались родители, о них она не может говорить без слез. Четырехлетняя дочка Анастасии пытается ее успокоить. "Мама, уже не страшно!" - говорит она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.С начала боевых действий прошли уже три раунда российско-украинских переговоров, они состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. По завершении третьего раунда один из участников российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1777074910.html
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф
22:52 07.03.2022 (обновлено: 22:58 07.03.2022)
Беженка из Харькова рассказала, что боялась выстрелов в спину от ВСУ
Беженка из Харькова заявила после прибытия в Россию, что боялась выстрелов в спину от ВСУ