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ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов

ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов - РИА Новости, 07.03.2022

ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов

Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T08:17

2022-03-07T08:17

2022-03-07T10:30

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине."При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", — подчеркивается в заявлении.В штабе уточнили, где будут пролегать коридоры. Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем отправка на авиатранспорте в Россию.Из Мариуполя: маршрут № 1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут № 2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.Из Сум: маршрут № 1 — Сумы, Суджа, Белгород, оттуда любым транспортом; маршрут № 2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.По данным штаба, всю информацию довели до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, обсе, оон