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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/vykhod-1776998885.html
ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов
ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов - РИА Новости, 07.03.2022
ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов
Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T08:17
2022-03-07T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киев
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оон
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине."При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", — подчеркивается в заявлении.В штабе уточнили, где будут пролегать коридоры. Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем отправка на авиатранспорте в Россию.Из Мариуполя: маршрут № 1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут № 2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.Из Сум: маршрут № 1 — Сумы, Суджа, Белгород, оттуда любым транспортом; маршрут № 2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.По данным штаба, всю информацию довели до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/natsionalisty-1776991116.html
https://ria.ru/20220306/zalozhniki-1776869716.html
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в мире, россия, украина, киев, обсе, оон
08:17 07.03.2022 (обновлено: 10:30 07.03.2022)
 
ВС РФ объявили режим тишины с 10:00 для выхода людей из украинских городов

ВС России с 10:00 7 марта открыли гумкоридоры из Сум, Киева, Мариуполя и Харькова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное
Жительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница Мариуполя, самостоятельно покинувшая город по гуманитарному коридору, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину объявляют с 10:00 режим тишины и открывают гуманитарные коридоры, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.
"При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", — подчеркивается в заявлении.
Жительница получает гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Минобороны: в Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи
В штабе уточнили, где будут пролегать коридоры. Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем отправка на авиатранспорте в Россию.
Из Мариуполя: маршрут № 1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут № 2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.
Из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Из Сум: маршрут № 1 — Сумы, Суджа, Белгород, оттуда любым транспортом; маршрут № 2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.
По данным штаба, всю информацию довели до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.
Украинский правоохранитель в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Эксперт: на Украине произошел крупнейший в истории захват заложников
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаКиевОБСЕООН
 
 
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