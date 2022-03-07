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СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока
Россия занимает место США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришло американское издание Wall Street Journal. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:40
2022-03-07T01:40
в мире
россия
сша
ближний восток
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия занимает место США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришло американское издание Wall Street Journal.Бывшие союзники официального Вашингтона – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль – переориентируются на Москву из-за провальной политики администрации США в регионе и "сдувающегося" влияния страны.В частности, ОАЭ воздержались от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Россию. Израиль также стремится избежать противостояния с Россией, отмечается в статье.В настоящее время во всем ближневосточном регионе хорошие отношения с Россией и Китаем рассматриваются как необходимое дополнение к "сдувающемуся" союзничеству с Америкой, имеющему сомнительную ценность.Администрация Джо Байдена не понимает, насколько большое значение для мировой экономики имеют энергетические ресурсы Ближнего Востока, резюмируется в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, ближний восток
01:40 07.03.2022
 
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока

WSJ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока из-за провальной политики Вашингтона

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия занимает место США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришло американское издание Wall Street Journal.
Бывшие союзники официального Вашингтона – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль – переориентируются на Москву из-за провальной политики администрации США в регионе и "сдувающегося" влияния страны.
В частности, ОАЭ воздержались от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Россию. Израиль также стремится избежать противостояния с Россией, отмечается в статье.
В настоящее время во всем ближневосточном регионе хорошие отношения с Россией и Китаем рассматриваются как необходимое дополнение к "сдувающемуся" союзничеству с Америкой, имеющему сомнительную ценность.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 14:00
Александр Рудаков: Россия способствует защите христиан на Ближнем Востоке
Администрация Джо Байдена не понимает, насколько большое значение для мировой экономики имеют энергетические ресурсы Ближнего Востока, резюмируется в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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