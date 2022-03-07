https://ria.ru/20220307/vliyanie-1776985491.html
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока - РИА Новости, 07.03.2022
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока
Россия занимает место США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришло американское издание Wall Street Journal. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T01:40
2022-03-07T01:40
2022-03-07T01:40
в мире
россия
сша
ближний восток
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия занимает место США на Ближнем Востоке. К такому выводу пришло американское издание Wall Street Journal.Бывшие союзники официального Вашингтона – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль – переориентируются на Москву из-за провальной политики администрации США в регионе и "сдувающегося" влияния страны.В частности, ОАЭ воздержались от голосования по резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей Россию. Израиль также стремится избежать противостояния с Россией, отмечается в статье.В настоящее время во всем ближневосточном регионе хорошие отношения с Россией и Китаем рассматриваются как необходимое дополнение к "сдувающемуся" союзничеству с Америкой, имеющему сомнительную ценность.Администрация Джо Байдена не понимает, насколько большое значение для мировой экономики имеют энергетические ресурсы Ближнего Востока, резюмируется в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220208/rudakov-1771652246.html
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в мире, россия, сша, ближний восток
СМИ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока
WSJ: Россия вытесняет США с Ближнего Востока из-за провальной политики Вашингтона