16:02 07.03.2022 (обновлено: 16:09 07.03.2022)
ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"
Просмотры и загрузки видео в сервис "ВКонтакте Клипы" выросли вдвое за неделю
© Фото : ВКонтактеСтраница ВКонтакте на экране ноутбука
© Фото : ВКонтакте
Страница ВКонтакте на экране ноутбука
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Авторы видеоконтента начали массово переходить с других платформ в социальную сеть "ВКонтакте", зафиксировано двукратное увеличение просмотров и загрузок новых роликов на сервисе "Клипы", сообщили в компании.
Во время исследования сравнивались показатели за 28 февраля и 7 марта.
"VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах ВКонтакте". Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", - говорится в сообщении компании.
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Китайская социальная сеть TikTok в воскресенье заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о "фейках". В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.