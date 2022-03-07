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ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"
ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы" - РИА Новости, 07.03.2022
ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"
Авторы видеоконтента начали массово переходить с других платформ в социальную сеть "ВКонтакте", зафиксировано двукратное увеличение просмотров и загрузок новых... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:02
2022-03-07T16:09
общество
технологии
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Авторы видеоконтента начали массово переходить с других платформ в социальную сеть "ВКонтакте", зафиксировано двукратное увеличение просмотров и загрузок новых роликов на сервисе "Клипы", сообщили в компании.Во время исследования сравнивались показатели за 28 февраля и 7 марта."VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах ВКонтакте". Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", - говорится в сообщении компании.На прошлой неделе Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. До этого, 25 февраля, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ приняла решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ, в связи с чем Роскомнадзор начиная с 25 февраля применит к социальной сети "меры частичного ограничения доступа".Китайская социальная сеть TikTok в воскресенье заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о "фейках". В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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общество, технологии, владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook
16:02 07.03.2022 (обновлено: 16:09 07.03.2022)
 
ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"

Просмотры и загрузки видео в сервис "ВКонтакте Клипы" выросли вдвое за неделю

© Фото : ВКонтактеСтраница ВКонтакте на экране ноутбука
Страница ВКонтакте на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : ВКонтакте
Страница ВКонтакте на экране ноутбука
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Авторы видеоконтента начали массово переходить с других платформ в социальную сеть "ВКонтакте", зафиксировано двукратное увеличение просмотров и загрузок новых роликов на сервисе "Клипы", сообщили в компании.
Во время исследования сравнивались показатели за 28 февраля и 7 марта.
"VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах ВКонтакте". Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", - говорится в сообщении компании.
На прошлой неделе Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. До этого, 25 февраля, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ приняла решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ, в связи с чем Роскомнадзор начиная с 25 февраля применит к социальной сети "меры частичного ограничения доступа".
Китайская социальная сеть TikTok в воскресенье заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о "фейках". В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:53
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ОбществоТехнологииВладимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Facebook
 
 
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