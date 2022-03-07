https://ria.ru/20220307/vk-1777047810.html

ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"

ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы" - РИА Новости, 07.03.2022

ВКонтакте отметила двукратный рост активности на сервисе "Клипы"

Авторы видеоконтента начали массово переходить с других платформ в социальную сеть "ВКонтакте", зафиксировано двукратное увеличение просмотров и загрузок новых... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:02

2022-03-07T16:02

2022-03-07T16:09

общество

технологии

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Авторы видеоконтента начали массово переходить с других платформ в социальную сеть "ВКонтакте", зафиксировано двукратное увеличение просмотров и загрузок новых роликов на сервисе "Клипы", сообщили в компании.Во время исследования сравнивались показатели за 28 февраля и 7 марта."VK сообщает о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в "Клипах ВКонтакте". Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", - говорится в сообщении компании.На прошлой неделе Роскомнадзор в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. До этого, 25 февраля, Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ приняла решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ, в связи с чем Роскомнадзор начиная с 25 февраля применит к социальной сети "меры частичного ограничения доступа".Китайская социальная сеть TikTok в воскресенье заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о "фейках". В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.

https://ria.ru/20220304/meta-1776625081.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, технологии, владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook