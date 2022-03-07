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Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране
Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране - РИА Новости, 07.03.2022
Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране
Венгрия разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие страны альянса, но не на Украину, говорится в указе премьер-министра... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:34
2022-03-07T16:09
в мире
нато
венгрия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Венгрия разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие страны альянса, но не на Украину, говорится в указе премьер-министра страны Виктора Орбана."Правительство... в соответствии с решением глав и правительств стран НАТО, утвержденным в заявлении от 25 февраля 2022 г... за исключением случая транзита через Украину, разрешает Вооруженным силам союзников транзит по суше и воздуху через территорию Венгрии в другое государство-член альянса на основании решения НАТО и размещение в Задунайском крае в Венгрии при необходимости", — говорится в тексте.Отмечается, что решение о запрете транзита летального оружия и техники на территорию Украины направлено на защиту интересов национальной безопасности.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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венгрия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, нато, венгрия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
15:34 07.03.2022 (обновлено: 16:09 07.03.2022)
 
Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране

Премьер Венгрии Орбан разрешил размещать силы НАТО, но запретил транзит оружия на Украину

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Венгрия разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие страны альянса, но не на Украину, говорится в указе премьер-министра страны Виктора Орбана.
"Правительство... в соответствии с решением глав и правительств стран НАТО, утвержденным в заявлении от 25 февраля 2022 г... за исключением случая транзита через Украину, разрешает Вооруженным силам союзников транзит по суше и воздуху через территорию Венгрии в другое государство-член альянса на основании решения НАТО и размещение в Задунайском крае в Венгрии при необходимости", — говорится в тексте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Отмечается, что решение о запрете транзита летального оружия и техники на территорию Украины направлено на защиту интересов национальной безопасности.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
В миреНАТОВенгрияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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