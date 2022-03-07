https://ria.ru/20220307/vengriya-1777045076.html

Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране

Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране - РИА Новости, 07.03.2022

Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране

Венгрия разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие страны альянса, но не на Украину, говорится в указе премьер-министра... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:34

2022-03-07T15:34

2022-03-07T16:09

в мире

нато

венгрия

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луганская народная республика

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владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Венгрия разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие страны альянса, но не на Украину, говорится в указе премьер-министра страны Виктора Орбана."Правительство... в соответствии с решением глав и правительств стран НАТО, утвержденным в заявлении от 25 февраля 2022 г... за исключением случая транзита через Украину, разрешает Вооруженным силам союзников транзит по суше и воздуху через территорию Венгрии в другое государство-член альянса на основании решения НАТО и размещение в Задунайском крае в Венгрии при необходимости", — говорится в тексте.Отмечается, что решение о запрете транзита летального оружия и техники на территорию Украины направлено на защиту интересов национальной безопасности.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776451664.html

венгрия

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, венгрия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы рф