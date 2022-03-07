Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/vengriya-1777033327.html
Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину
Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину - РИА Новости, 07.03.2022
Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением, в котором сообщил о запрете на поставки оружия на Украину. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:07
2022-03-07T15:57
украина
признание днр и лнр в россии
обострение ситуации в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49599/25/495992590_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7d64a62078139db4e3ca7fd958d6c965.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением, в котором сообщил о запрете на поставки оружия на Украину.Как указано в тексте документа, Будапешт разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие государства альянса, но не на Украину.Подчеркивается, что таким образом Венгрия защищает интересы национальной безопасности.Спецоперация на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777037919.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777009831.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49599/25/495992590_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2ad945dff910d723883695aca0e0c755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, признание днр и лнр в россии
14:07 07.03.2022 (обновлено: 15:57 07.03.2022)
 
Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину

Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны

© Flickr / katdoddФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Flickr / katdodd
Флаг Венгрии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением, в котором сообщил о запрете на поставки оружия на Украину.
"На заседании Оперативного штаба национальной безопасности <...> мы оценили ситуацию, опубликован указ, который дает понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины", — сказал политик.
Как указано в тексте документа, Будапешт разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие государства альянса, но не на Украину.
Подчеркивается, что таким образом Венгрия защищает интересы национальной безопасности.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 14:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД анонсировал встречу Лаврова и Кулебы в Турции

Спецоперация на Украине

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Министр обороны Украины рассказал о прогрессе в поставках оружия Киеву
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала