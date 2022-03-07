14:07 07.03.2022 (обновлено: 15:57 07.03.2022)
Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину
Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны
Флаг Венгрии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением, в котором сообщил о запрете на поставки оружия на Украину.
"На заседании Оперативного штаба национальной безопасности <...> мы оценили ситуацию, опубликован указ, который дает понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины", — сказал политик.
Подчеркивается, что таким образом Венгрия защищает интересы национальной безопасности.
Спецоперация на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.