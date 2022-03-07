https://ria.ru/20220307/vengriya-1777033327.html

Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину

Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину - РИА Новости, 07.03.2022

Венгрия издала указ, запрещающий поставлять оружие на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением, в котором сообщил о запрете на поставки оружия на Украину. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T14:07

2022-03-07T14:07

2022-03-07T15:57

украина

признание днр и лнр в россии

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением, в котором сообщил о запрете на поставки оружия на Украину.Как указано в тексте документа, Будапешт разрешает размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие государства альянса, но не на Украину.Подчеркивается, что таким образом Венгрия защищает интересы национальной безопасности.Спецоперация на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777037919.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777009831.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, признание днр и лнр в россии