https://ria.ru/20220307/venesuela-1776994108.html

СМИ: Венесуэла и США не договорились о смягчении санкций против Каракаса

СМИ: Венесуэла и США не договорились о смягчении санкций против Каракаса - РИА Новости, 07.03.2022

СМИ: Венесуэла и США не договорились о смягчении санкций против Каракаса

Представители США и Венесуэлы обсудили возможность ослабления нефтяных санкций против Каракаса, но не смогли добиться существенного прогресса, передает... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T06:56

2022-03-07T06:56

2022-03-07T06:57

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители США и Венесуэлы обсудили возможность ослабления нефтяных санкций против Каракаса, но не смогли добиться существенного прогресса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Об отправлении американской делегации в Венесуэлу сообщала газета New York Times. По ее данным, визит должен был состояться в рамках усилий Вашингтона по лишению РФ союзников.По данным источников Рейтера, делегация США посетила столицу Венесуэлы в субботу. Дискуссии со стороны Соединенных Штатов вели старший директор по Западному полушарию Совета национальной безопасности Хуан Гонсалес и поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори, а со стороны Венесуэлы - президент Николас Мадуро и вице-президент Делси Родригес.Как пишет агентство, американцы на встрече хотели оценить, готова ли Венесуэла "дистанцироваться" от президента России Владимира Путина на фоне спецоперации на Украине. В Вашингтоне также рассматривают Венесуэлу как возможный альтернативный источники поставок нефти на случай введения санкций против энергетического сектора России. В случае смягчения Вашингтоном санкций против Венесуэлы страна сможет нарастить объемы поставок нефти, отмечает Рейтер.Мадуро на переговорах, по данным источников, выступал за полную отмену санкций, направленных на запрет экспорта нефти, требовал снять персональные санкции с него и других официальных лиц и вернуть контроль над нефтяной компанией PDVSA.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220305/osuzhdenie-1776631555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, сша, в мире, венесуэла