https://ria.ru/20220307/ukraina-1777097854.html
Гумштаб: в крупных городах Украины наступила гуманитарная катастрофа
Гумштаб: в крупных городах Украины наступила гуманитарная катастрофа - РИА Новости, 07.03.2022
Гумштаб: в крупных городах Украины наступила гуманитарная катастрофа
Обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах, приобрела характер гуманитарной... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T23:40
2022-03-07T23:40
2022-03-07T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах, приобрела характер гуманитарной катастрофы из-за несостоятельности и неспособности Киева обеспечить функционирование гуманитарных коридоров, заявил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине."При этом Российская Федерация в полном объеме обеспечивала подготовку и безопасность на планируемых маршрутах в ходе ранее объявленных гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан", - отмечается в заявлении.Более двух миллионов обращений с просьбами об эвакуации от иностранных посольств и граждан Украины практически из всех населенных пунктов зарегистрировано с 5 по 7 марта, РФ готова подготовить и провести гуманитарную операцию, сообщили в межведомственном координационном комитете Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине."Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов (таких обращений только с 5 по 7 марта 2022 г. в официальных структурах Российской Федерации и в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано более 2 млн (2 000 417)), Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию", - указано в сообщении.Как уточнили в сообщении, результативность операции будет зависеть от украинской стороны, так как ключевые вопросы об обеспечении безопасности мирного населения и иностранных граждан из населенных пунктов, где подконтрольные Киеву националисты предпринимают все меры по недопущению выхода людей, полностью находятся в компетенции киевских властей.
https://ria.ru/20220307/bezhentsy-1777060525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
23:40 07.03.2022 (обновлено: 23:54 07.03.2022)
Гумштаб: в крупных городах Украины наступила гуманитарная катастрофа
Гумштаб: в крупных городах Украины по вине Киева наступила гуманитарная катастрофа
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины, в первую очередь в крупных городах, приобрела характер гуманитарной катастрофы из-за несостоятельности и неспособности Киева обеспечить функционирование гуманитарных коридоров, заявил Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.
"По причине несостоятельности и неспособности украинской стороны обеспечить функционирование гуманитарных коридоров обстановка в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины
, в первую очередь в крупных городах: Киеве
, Чернигове
, Сумах, Харькове
и Мариуполе
, стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы", - говорится в заявлении.
"При этом Российская Федерация
в полном объеме обеспечивала подготовку и безопасность на планируемых маршрутах в ходе ранее объявленных гуманитарных операций по эвакуации мирного населения и иностранных граждан", - отмечается в заявлении.
Более двух миллионов обращений с просьбами об эвакуации от иностранных посольств и граждан Украины практически из всех населенных пунктов зарегистрировано с 5 по 7 марта, РФ готова подготовить и провести гуманитарную операцию, сообщили в межведомственном координационном комитете Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.
"Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов (таких обращений только с 5 по 7 марта 2022 г. в официальных структурах Российской Федерации и в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине документально зарегистрировано более 2 млн (2 000 417)), Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию", - указано в сообщении.
Как уточнили в сообщении, результативность операции будет зависеть от украинской стороны, так как ключевые вопросы об обеспечении безопасности мирного населения и иностранных граждан из населенных пунктов, где подконтрольные Киеву националисты предпринимают все меры по недопущению выхода людей, полностью находятся в компетенции киевских властей.