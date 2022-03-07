https://ria.ru/20220307/ukraina-1777089301.html
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:59
2022-03-07T21:59
2022-03-07T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
франция
москва
вооруженные силы рф
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего, продолжатся военные действия."Дискуссии с президентом (России Владимиром) Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться", - сказал Макрон в понедельник на предвыборной встрече с французами."Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте… Но я реально смотрю на вещи и думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее, будет продолжаться война", - отметил французский лидер.Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе будут вводиться новые санкции против РФ, а значит, и контрсанкции со стороны Москвы.Макрон отметил, что Франция, Германия, Европа "сделали все, чтобы избежать войны".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, франция, москва, вооруженные силы рф, эммануэль макрон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине
Макрон заявил, что вряд ли в ближайшее время будет найдено решение ситуации на Украине