https://ria.ru/20220307/ukraina-1777089301.html

Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине

Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:59

2022-03-07T21:59

2022-03-07T21:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

франция

москва

вооруженные силы рф

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего, продолжатся военные действия."Дискуссии с президентом (России Владимиром) Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться", - сказал Макрон в понедельник на предвыборной встрече с французами."Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте… Но я реально смотрю на вещи и думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее, будет продолжаться война", - отметил французский лидер.Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе будут вводиться новые санкции против РФ, а значит, и контрсанкции со стороны Москвы.Макрон отметил, что Франция, Германия, Европа "сделали все, чтобы избежать войны".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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