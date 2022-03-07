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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777089301.html
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:59
2022-03-07T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
франция
москва
вооруженные силы рф
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего, продолжатся военные действия."Дискуссии с президентом (России Владимиром) Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться", - сказал Макрон в понедельник на предвыборной встрече с французами."Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте… Но я реально смотрю на вещи и думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее, будет продолжаться война", - отметил французский лидер.Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе будут вводиться новые санкции против РФ, а значит, и контрсанкции со стороны Москвы.Макрон отметил, что Франция, Германия, Европа "сделали все, чтобы избежать войны".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/medinskiy-1777084403.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, москва, вооруженные силы рф, эммануэль макрон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
21:59 07.03.2022
 
Макрон оценил перспективу решения ситуации на Украине

Макрон заявил, что вряд ли в ближайшее время будет найдено решение ситуации на Украине

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в краткосрочной перспективе политическое решение ситуации на Украине найдено не будет и, скорее всего, продолжатся военные действия.
"Дискуссии с президентом (России Владимиром) Путиным сложные, потому что сегодня он отказывается прекращать огонь. Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться", - сказал Макрон в понедельник на предвыборной встрече с французами.
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"Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет настоящее решение путем переговоров. Но я надеюсь на это. И мы делаем все, чтобы помочь этому. Оно зависит от двух сторон, но оно также зависит от ситуации на месте… Но я реально смотрю на вещи и думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее, будет продолжаться война", - отметил французский лидер.
Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе будут вводиться новые санкции против РФ, а значит, и контрсанкции со стороны Москвы.
Макрон отметил, что Франция, Германия, Европа "сделали все, чтобы избежать войны".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияФранцияМоскваВооруженные силы РФЭммануэль МакронУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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