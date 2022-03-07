https://ria.ru/20220307/ukraina-1777082782.html

Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине

Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине - РИА Новости, 07.03.2022

Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине

Оборонная помощь Украине в ближайшие дни продолжится, сообщил Пентагон. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:58

2022-03-07T20:58

2022-03-07T20:58

обострение ситуации в днр и лнр

сша

в мире

украина

пентагон

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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Оборонная помощь Украине в ближайшие дни продолжится, сообщил Пентагон."Совершенно точно в ближайшие дни мы продолжим отправку. Мы не видели какого-либо влияния на доставки оборонной помощи", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.По его словам, еще 14 стран отправляют Украине свою помощь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/berbok-1777079801.html

сша

украина

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, в мире, украина, пентагон