https://ria.ru/20220307/ukraina-1777082782.html
Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине
Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине
Оборонная помощь Украине в ближайшие дни продолжится, сообщил Пентагон. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:58
2022-03-07T20:58
2022-03-07T20:58
обострение ситуации в днр и лнр
сша
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украина
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Оборонная помощь Украине в ближайшие дни продолжится, сообщил Пентагон."Совершенно точно в ближайшие дни мы продолжим отправку. Мы не видели какого-либо влияния на доставки оборонной помощи", - сообщил на брифинге высокопоставленный представитель ведомства.По его словам, еще 14 стран отправляют Украине свою помощь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, пентагон
Пентагон заявил, что продолжит оборонную помощь Украине
Пентагон заявил, что продолжит поставлять оборонную помощь Украине