20:39 07.03.2022 (обновлено: 22:37 07.03.2022)
В Ватикане заговорили об истинной цели Запада на Украине
Ватиканский архиепископ Вигано: Запад прикрывает Зеленского ради собственных целей
Солдаты ВСУ под Киевом
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Архиепископ и бывший апостольский нунций (посол Ватикана) в США Карло Мария Вигано распространил заявление, в котором назвал нелегитимным вмешательство НАТО и Евросоюза в украинскую политику и раскритиковал западный подход к цензуре, который, по его словам, похоронил реальность под грудой фейков.
Текст опубликовал в своем блоге один из старейших итальянских журналистов-ватиканистов Марко Тозатти.
Архиепископ отдельно обратил внимание на манипуляции со стороны "основных" СМИ, позиция которых сейчас вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Представитель Ватикана также указал на стремление Запада установить на Украине свои порядки. В то же время он признал, что Киеву многое сходит с рук — к примеру, преследование русскоязычного населения в стране, организация лабораторий под эгидой Пентагона и нападки на несогласных с нынешними украинскими властями.
"Пусть украинцы посмотрят на то, что произошло со странами Евросоюза: <…> процветающие и независимые нации, различные по своей этнической, языковой, культурной и религиозной специфике, превратились в бесформенную массу людей без идеалов, без надежды, без веры", — порассуждал архиепископ.
В своей публикации Вигано пришел к выводу, что столкновение между Россией и Украиной в конечном счете может оказаться западной ловушкой, которую готовили не только для Москвы и Киева, но и для европейских государств.
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