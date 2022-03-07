https://ria.ru/20220307/ukraina-1777080204.html

В Ватикане заговорили об истинной цели Запада на Украине

В Ватикане заговорили об истинной цели Запада на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

В Ватикане заговорили об истинной цели Запада на Украине

Архиепископ и бывший апостольский нунций (посол Ватикана) в США Карло Мария Вигано распространил заявление, в котором назвал нелегитимным вмешательство НАТО и... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T20:39

2022-03-07T20:39

2022-03-07T22:37

в мире

ватикан

евросоюз

нато

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украина

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Архиепископ и бывший апостольский нунций (посол Ватикана) в США Карло Мария Вигано распространил заявление, в котором назвал нелегитимным вмешательство НАТО и Евросоюза в украинскую политику и раскритиковал западный подход к цензуре, который, по его словам, похоронил реальность под грудой фейков.Текст опубликовал в своем блоге один из старейших итальянских журналистов-ватиканистов Марко Тозатти."Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса", — считает он.Архиепископ отдельно обратил внимание на манипуляции со стороны "основных" СМИ, позиция которых сейчас вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Представитель Ватикана также указал на стремление Запада установить на Украине свои порядки. В то же время он признал, что Киеву многое сходит с рук — к примеру, преследование русскоязычного населения в стране, организация лабораторий под эгидой Пентагона и нападки на несогласных с нынешними украинскими властями. "Пусть украинцы посмотрят на то, что произошло со странами Евросоюза: <…> процветающие и независимые нации, различные по своей этнической, языковой, культурной и религиозной специфике, превратились в бесформенную массу людей без идеалов, без надежды, без веры", — порассуждал архиепископ.В своей публикации Вигано пришел к выводу, что столкновение между Россией и Украиной в конечном счете может оказаться западной ловушкой, которую готовили не только для Москвы и Киева, но и для европейских государств.

https://ria.ru/20220307/ssha-1776704268.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

ватикан

россия

украина

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ватикан, евросоюз, нато, россия, украина