https://ria.ru/20220307/ukraina-1777076943.html
Украинские силовики выпроводили из страны болгарского политика
Украинские силовики выпроводили из страны болгарского политика - РИА Новости, 07.03.2022
Украинские силовики выпроводили из страны болгарского политика
Украинские силовики выпроводили из страны лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова со словами, что его надо было расстрелять, сообщает... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T20:08
2022-03-07T20:08
2022-03-07T20:09
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болгария
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинские силовики выпроводили из страны лидера болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова со словами, что его надо было расстрелять, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Болгарский политик в выходные посетил Украину, чтобы встретиться с согражданами. Он без проблем пересек границу, но затем его разыскали украинские полицейские и сотрудники спецслужбы."Они взяли мой паспорт и начали меня снимать на видео под дулом автомата. Нас окружили четыре солдата и не разрешали даже пошевелиться", - сообщил Костадинов на пресс-конференции.По словам лидера "Возрождения", он несколько раз спросил о причинах задержания. В ответ ему заявили, что, по имеющейся информации, он возглавляет пророссийскую партию в Болгарии. Костадинов был вынужден покинуть Украину, въезд на территорию, которой ему запретили на десять лет."В конце концов мне сказали: скажите спасибо, что уходите невредимым, вас надо было расстрелять как русского шпиона", - отметил политик.На выборах президента Болгарии в ноябре 2021 года Костадинов занял четвертое место, получив 3,93% голосов избирателей.
https://ria.ru/20220307/zayavka-1777063197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария
20:08 07.03.2022 (обновлено: 20:09 07.03.2022)
Украинские силовики выпроводили из страны болгарского политика
Украинские силовики выпроводили из страны болгарского политика Костадинова