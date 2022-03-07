https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html

ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине

ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 07.03.2022

ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине

ВС РФ в рамках военной спецоперации взяли на Украине под контроль ещё пять населенных пунктов, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T18:23

2022-03-07T18:23

2022-03-07T18:23

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в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ в рамках военной спецоперации взяли на Украине под контроль ещё пять населенных пунктов, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия