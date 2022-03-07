https://ria.ru/20220307/ukraina-1777065886.html
ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине
ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине
ВС РФ в рамках военной спецоперации взяли на Украине под контроль ещё пять населенных пунктов, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T18:23
2022-03-07T18:23
2022-03-07T18:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВС РФ в рамках военной спецоперации взяли на Украине под контроль ещё пять населенных пунктов, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь", - сказал генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине
Минобороны: ВС России взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине