https://ria.ru/20220307/ukraina-1777058518.html
Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД
Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД - РИА Новости, 07.03.2022
Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД
Направление наемников и самолетов с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только там, но и в странах НАТО, заявила официальный... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T17:20
2022-03-07T17:20
2022-03-07T18:30
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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нато
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Направление наемников и самолетов с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только там, но и в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Каким образом наемники, самолеты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Она спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО", — сказала она в эфире "Первого канала" в передаче "Большая игра".Захарова добавила, что поставки вооружений на Украину людям, боевикам, которые прячутся за гражданским населением, только усугубят ситуацию и приведут к глобальному коллапсу.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, вооруженные силы рф
17:20 07.03.2022 (обновлено: 18:30 07.03.2022)
Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД
Захарова: отправка наемников и самолетов с Запада на Украину спровоцирует катастрофу