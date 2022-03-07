https://ria.ru/20220307/ukraina-1777058518.html

Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД

Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД - РИА Новости, 07.03.2022

Отправка наемников с Запада на Украину спровоцирует катастрофу, заявил МИД

Направление наемников и самолетов с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только там, но и в странах НАТО, заявила официальный... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T17:20

2022-03-07T17:20

2022-03-07T18:30

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Направление наемников и самолетов с Запада на Украину спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только там, но и в странах НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Каким образом наемники, самолеты-бомбардировщики и поддержка поставки вооружения на Украину смогут улучшить гуманитарную ситуацию на Украине? Никаким. Она спровоцирует просто катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО", — сказала она в эфире "Первого канала" в передаче "Большая игра".Захарова добавила, что поставки вооружений на Украину людям, боевикам, которые прячутся за гражданским населением, только усугубят ситуацию и приведут к глобальному коллапсу.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/oruzhie-1777020217.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, вооруженные силы рф