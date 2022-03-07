https://ria.ru/20220307/ukraina-1777054957.html

Украина работала над усилением патогенных свойств микробов, заявили в РХБЗ

Украина работала над усилением патогенных свойств микробов, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 07.03.2022

Украина работала над усилением патогенных свойств микробов, заявили в РХБЗ

Работы по усилению патогенных свойств микробов велись на Украине, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия,... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:52

2022-03-07T16:52

2022-03-07T16:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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войска рхбз

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работы по усилению патогенных свойств микробов велись на Украине, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Только этим можно объяснить спешку, с которой на Украине проводилась ликвидация емкостей с опасными бактериями, добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, войска рхбз, сша, министерство обороны сша