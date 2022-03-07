Украина работала над усилением патогенных свойств микробов, заявили в РХБЗ
Глава войск РХБЗ Кириллов: на Украине работали над усилением патогенных свойств микробов
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Работы по усилению патогенных свойств микробов велись на Украине, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции (патогенных микробов - ред.) попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии", - сказал Кириллов.
Только этим можно объяснить спешку, с которой на Украине проводилась ликвидация емкостей с опасными бактериями, добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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