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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777050272.html
Кадыров обратился к Зеленскому
Кадыров обратился к Зеленскому - РИА Новости, 07.03.2022
Кадыров обратился к Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского бежать в Россию, а не в Великобританию, и добавил, что спасение украинского народа наступит только при... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T16:19
2022-03-07T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского бежать в Россию, а не в Великобританию, и добавил, что спасение украинского народа наступит только при встрече и договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее в СМИ распространилась информация о том, что спецназ Великобритании и США готовятся к возможной эвакуации Зеленского. Эти данные пока не подтверждены.Глава Чечни добавил, что, по его мнению, Зеленский "обманулся и обманул свой народ", и ему нужно совместными усилиями с российскими военными "вышвырнуть из страны бандеровцев". Он подчеркнул, что делать это нужно не с помощью иностранцев, которые "никак не помогают". "Я хорошо знаю нашего президента. Он дальновидный и мудрый, и он обязательно тебя поймет и примет решение, которое устроит украинский народ", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сша
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
16:19 07.03.2022
 
Кадыров обратился к Зеленскому

Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского бежать в Россию, а не в Британию

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского бежать в Россию, а не в Великобританию, и добавил, что спасение украинского народа наступит только при встрече и договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что спецназ Великобритании и США готовятся к возможной эвакуации Зеленского. Эти данные пока не подтверждены.

"Зеленский, лучше тебе бежать в Россию, а не в Британию, иначе тебя постигнет участь Саакашвили. Твое спасение и спасение украинского народа наступит только при твоей встрече и договоренности с Владимиром Путиным", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что, по его мнению, Зеленский "обманулся и обманул свой народ", и ему нужно совместными усилиями с российскими военными "вышвырнуть из страны бандеровцев". Он подчеркнул, что делать это нужно не с помощью иностранцев, которые "никак не помогают". "Я хорошо знаю нашего президента. Он дальновидный и мудрый, и он обязательно тебя поймет и примет решение, которое устроит украинский народ", - отметил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 00:26
Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие ответа на предупреждение России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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