https://ria.ru/20220307/ukraina-1777050272.html

Кадыров обратился к Зеленскому

Кадыров обратился к Зеленскому - РИА Новости, 07.03.2022

Кадыров обратился к Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского бежать в Россию, а не в Великобританию, и добавил, что спасение украинского народа наступит только при... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T16:19

2022-03-07T16:19

2022-03-07T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Владимира Зеленского бежать в Россию, а не в Великобританию, и добавил, что спасение украинского народа наступит только при встрече и договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.Ранее в СМИ распространилась информация о том, что спецназ Великобритании и США готовятся к возможной эвакуации Зеленского. Эти данные пока не подтверждены.Глава Чечни добавил, что, по его мнению, Зеленский "обманулся и обманул свой народ", и ему нужно совместными усилиями с российскими военными "вышвырнуть из страны бандеровцев". Он подчеркнул, что делать это нужно не с помощью иностранцев, которые "никак не помогают". "Я хорошо знаю нашего президента. Он дальновидный и мудрый, и он обязательно тебя поймет и примет решение, которое устроит украинский народ", - отметил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/kritika-1776981544.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии