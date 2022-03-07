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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777045230.html
Путин призвал ЕС внести вклад в спасение людей и оказать давление на Киев
Путин призвал ЕС внести вклад в спасение людей и оказать давление на Киев - РИА Новости, 07.03.2022
Путин призвал ЕС внести вклад в спасение людей и оказать давление на Киев
Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и призвал ЕС заставить киевские власти уважать гуманитарное право,... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:35
2022-03-07T16:39
в мире
евросовет
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
шарль мишель
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и призвал ЕС заставить киевские власти уважать гуманитарное право, сообщила пресс-служба Кремля.Так, президент изложил позицию России в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса, кроме того, собеседники предметно обсудили гуманитарные вопросы.Как подчеркнул Путин, российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, но основная угроза исходит от националистических формирований, которые, подобно террористам, прикрываются гражданским населением.Кроме того, Путин оценил ход переговоров с представителями Киева, подтвердив российские требования.Спецоперация на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Как подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия может прекратить спецоперацию сразу же, как только Киев выполнит условия Москвы. Россия требует внесения поправок в Конституцию с отказом Украины от претензий на вступление в "какой-либо блок"; признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220307/magate-1777034492.html
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в мире, евросовет, россия, владимир путин, шарль мишель
15:35 07.03.2022 (обновлено: 16:39 07.03.2022)
 
Путин призвал ЕС внести вклад в спасение людей и оказать давление на Киев

Президент России Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на Украине

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственной границе России в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственной границе России в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и призвал ЕС заставить киевские власти уважать гуманитарное право, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, президент изложил позицию России в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса, кроме того, собеседники предметно обсудили гуманитарные вопросы.
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Как подчеркнул Путин, российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, но основная угроза исходит от националистических формирований, которые, подобно террористам, прикрываются гражданским населением.

"Российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизни людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин оценил ход переговоров с представителями Киева, подтвердив российские требования.

Спецоперация на Украине

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
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Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Как подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия может прекратить спецоперацию сразу же, как только Киев выполнит условия Москвы. Россия требует внесения поправок в Конституцию с отказом Украины от претензий на вступление в "какой-либо блок"; признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР.
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