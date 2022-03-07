15:35 07.03.2022 (обновлено: 16:39 07.03.2022)
Путин призвал ЕС внести вклад в спасение людей и оказать давление на Киев
Президент России Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на Украине
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственной границе России в Ростовской области
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и призвал ЕС заставить киевские власти уважать гуманитарное право, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, президент изложил позицию России в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса, кроме того, собеседники предметно обсудили гуманитарные вопросы.
Как подчеркнул Путин, российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, но основная угроза исходит от националистических формирований, которые, подобно террористам, прикрываются гражданским населением.
"Российские вооруженные силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям. Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизни людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право", — говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, Путин оценил ход переговоров с представителями Киева, подтвердив российские требования.
Спецоперация на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
Как подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия может прекратить спецоперацию сразу же, как только Киев выполнит условия Москвы. Россия требует внесения поправок в Конституцию с отказом Украины от претензий на вступление в "какой-либо блок"; признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР.