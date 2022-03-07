https://ria.ru/20220307/ukraina-1777044839.html

Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках

Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках - РИА Новости, 07.03.2022

Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках

Россия кропотливо фиксирует действия киевской власти, чтобы потом рассказать гражданам Украины, кто из чиновников не шел навстречу РФ по гуманитарным вопросам и РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:33

2022-03-07T15:33

2022-03-07T15:33

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в мире

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россия

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия кропотливо фиксирует действия киевской власти, чтобы потом рассказать гражданам Украины, кто из чиновников не шел навстречу РФ по гуманитарным вопросам и кому была безразлична судьба собственного народа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Мы ведем хронологию всех действий украинской стороны, кропотливо архивируем материалы объективного контроля. Это мы делаем в том числе для того, чтобы потом рассказать украинскому народу, кто ему врал, кто его использовал в качестве живого щита... Мы спокойно и детально фиксируем должности, фамилии, имена и отчества всех представителей киевской власти, кто с нами сегодня взаимодействует по гуманитарным вопросам в это тяжелейшее для простых украинцев время. Мы обязательно расскажем о действиях и бездействии, о предательстве и лжи официальных и неофициальных должностных лиц, которым безразлична судьба собственного народа", - сказал Мизинцев на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Как сообщил 7 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, на Украину уже доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведено 110 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 30 акций в Киевской, Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 325 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев, донецкая народная республика, луганская народная республика