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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777044839.html
Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках
Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках - РИА Новости, 07.03.2022
Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках
Россия кропотливо фиксирует действия киевской власти, чтобы потом рассказать гражданам Украины, кто из чиновников не шел навстречу РФ по гуманитарным вопросам и РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:33
2022-03-07T15:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
михаил мизинцев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия кропотливо фиксирует действия киевской власти, чтобы потом рассказать гражданам Украины, кто из чиновников не шел навстречу РФ по гуманитарным вопросам и кому была безразлична судьба собственного народа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Мы ведем хронологию всех действий украинской стороны, кропотливо архивируем материалы объективного контроля. Это мы делаем в том числе для того, чтобы потом рассказать украинскому народу, кто ему врал, кто его использовал в качестве живого щита... Мы спокойно и детально фиксируем должности, фамилии, имена и отчества всех представителей киевской власти, кто с нами сегодня взаимодействует по гуманитарным вопросам в это тяжелейшее для простых украинцев время. Мы обязательно расскажем о действиях и бездействии, о предательстве и лжи официальных и неофициальных должностных лиц, которым безразлична судьба собственного народа", - сказал Мизинцев на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Как сообщил 7 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, на Украину уже доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведено 110 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 30 акций в Киевской, Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 325 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, михаил мизинцев, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:33 07.03.2022
 
Россия расскажет украинцам о предавших их чиновниках

Генерал Мизинцев: Россия расскажет украинцам, кто из чиновников врал и предавал их

© РИА Новости / Илья ПиталевБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Беженцы из Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия кропотливо фиксирует действия киевской власти, чтобы потом рассказать гражданам Украины, кто из чиновников не шел навстречу РФ по гуманитарным вопросам и кому была безразлична судьба собственного народа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Мы ведем хронологию всех действий украинской стороны, кропотливо архивируем материалы объективного контроля. Это мы делаем в том числе для того, чтобы потом рассказать украинскому народу, кто ему врал, кто его использовал в качестве живого щита... Мы спокойно и детально фиксируем должности, фамилии, имена и отчества всех представителей киевской власти, кто с нами сегодня взаимодействует по гуманитарным вопросам в это тяжелейшее для простых украинцев время. Мы обязательно расскажем о действиях и бездействии, о предательстве и лжи официальных и неофициальных должностных лиц, которым безразлична судьба собственного народа", - сказал Мизинцев на брифинге.
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Как сообщил 7 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, на Украину уже доставлено 882 тонны гуманитарного груза, проведено 110 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 30 акций в Киевской, Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 325 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРМихаил МизинцевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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