Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777036545.html
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2022
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии
Украина предъявит юридические претензии к Белоруссии из-за российской спецоперации, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:27
2022-03-07T14:27
в мире
юлия латынина
украина
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775659112_0:76:3411:1995_1920x0_80_0_0_acaf32a896c915a8b1eb7d26ce78a8f5.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина предъявит юридические претензии к Белоруссии из-за российской спецоперации, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Безусловно, определенные юридические претензии к республике Беларусь будут. Тем не менее, на сегодняшний... республика Беларусь сама по себе как юридическое лицо воздерживается от активных действий против Украины, и это очень хорошо", - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает все юридические последствия такого шага и старается выдерживать нейтральную позицию.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775659112_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_eb200b9c0f29b203b7dd9c040a9edd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юлия латынина, украина, россия, белоруссия
14:27 07.03.2022
 
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии

Подоляк: Украина предъявит юридические претензии Белоруссии из-за поддержки России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина предъявит юридические претензии к Белоруссии из-за российской спецоперации, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Безусловно, определенные юридические претензии к республике Беларусь будут. Тем не менее, на сегодняшний... республика Беларусь сама по себе как юридическое лицо воздерживается от активных действий против Украины, и это очень хорошо", - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 13:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия объяснила главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает все юридические последствия такого шага и старается выдерживать нейтральную позицию.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреЮлия ЛатынинаУкраинаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала