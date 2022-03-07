https://ria.ru/20220307/ukraina-1777036545.html
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии - РИА Новости, 07.03.2022
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии
Украина предъявит юридические претензии к Белоруссии из-за российской спецоперации, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:27
2022-03-07T14:27
2022-03-07T14:27
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украина предъявит юридические претензии к Белоруссии из-за российской спецоперации, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Безусловно, определенные юридические претензии к республике Беларусь будут. Тем не менее, на сегодняшний... республика Беларусь сама по себе как юридическое лицо воздерживается от активных действий против Украины, и это очень хорошо", - сказал Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube.По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает все юридические последствия такого шага и старается выдерживать нейтральную позицию.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
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РИА Новости
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в мире, юлия латынина, украина, россия, белоруссия
Подоляк заявил, что Украина предъявит юридические претензии Белоруссии
Подоляк: Украина предъявит юридические претензии Белоруссии из-за поддержки России