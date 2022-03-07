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Путин обсудил ситуацию на Украине с Нарендрой Моди
Путин обсудил ситуацию на Украине с Нарендрой Моди - РИА Новости, 07.03.2022
Путин обсудил ситуацию на Украине с Нарендрой Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил в понедельник по телефону ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщил офис премьера. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T14:22
2022-03-07T14:22
в мире
владимир путин
индия
нарендра моди
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил в понедельник по телефону ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщил офис премьера."Лидеры двух стран обсудили развивающуюся ситуацию в Украине. Президент Путин проинформировал премьер-министра Моди о ходе переговоров между украинской и российской командами. Премьер-министр Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта. Он предположил, что прямой разговор между президентом Путиным и президентом Зеленским может значительно помочь продолжающимся мирным усилиям", - отмечается в сообщении.В ходе разговора премьер Индии выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности индийских студентов, все еще остающихся в Сумах."Президент Путин проинформировал премьер-министра о текущих мерах, связанных с гуманитарными коридорами для облегчения эвакуации гражданского населения, в том числе индийских студентов", - добавил офис премьера.Это уже третий разговор между лидерами Индии и России по теме Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776130881.html
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в мире, владимир путин, индия, нарендра моди, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:22 07.03.2022
 
Путин обсудил ситуацию на Украине с Нарендрой Моди

Президент Путин по телефону обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил в понедельник по телефону ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщил офис премьера.
"Лидеры двух стран обсудили развивающуюся ситуацию в Украине. Президент Путин проинформировал премьер-министра Моди о ходе переговоров между украинской и российской командами. Премьер-министр Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта. Он предположил, что прямой разговор между президентом Путиным и президентом Зеленским может значительно помочь продолжающимся мирным усилиям", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин и Моди обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины
В ходе разговора премьер Индии выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности индийских студентов, все еще остающихся в Сумах.
"Президент Путин проинформировал премьер-министра о текущих мерах, связанных с гуманитарными коридорами для облегчения эвакуации гражданского населения, в том числе индийских студентов", - добавил офис премьера.
Это уже третий разговор между лидерами Индии и России по теме Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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В миреВладимир ПутинИндияНарендра МодиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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