Путин обсудил ситуацию на Украине с Нарендрой Моди
Президент Путин по телефону обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил в понедельник по телефону ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщил офис премьера.
"Лидеры двух стран обсудили развивающуюся ситуацию в Украине. Президент Путин проинформировал премьер-министра Моди о ходе переговоров между украинской и российской командами. Премьер-министр Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта. Он предположил, что прямой разговор между президентом Путиным и президентом Зеленским может значительно помочь продолжающимся мирным усилиям", - отмечается в сообщении.
В ходе разговора премьер Индии выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности индийских студентов, все еще остающихся в Сумах.
"Президент Путин проинформировал премьер-министра о текущих мерах, связанных с гуманитарными коридорами для облегчения эвакуации гражданского населения, в том числе индийских студентов", - добавил офис премьера.
Это уже третий разговор между лидерами Индии и России по теме Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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