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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777030504.html
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской - РИА Новости, 07.03.2022
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской
Российская армия несравнима по количеству с украинской и способна дальше "перемалывать" ее, заявил в ходе визита в Литву госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:44
2022-03-07T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
энтони блинкен
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская армия несравнима по количеству с украинской и способна дальше "перемалывать" ее, заявил в ходе визита в Литву госсекретарь США Энтони Блинкен."Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить "перемалывать" украинскую армию", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение)."В ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады", - добавил Блинкен.Госсекретарь США также подчеркнул приверженность США статье 5 Устава НАТО и заявил, что в случае агрессии в отношении стран НАТО США с партнерами и союзниками будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен
13:44 07.03.2022 (обновлено: 13:59 07.03.2022)
 
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской

Блинкен: российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская армия несравнима по количеству с украинской и способна дальше "перемалывать" ее, заявил в ходе визита в Литву госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить "перемалывать" украинскую армию", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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"В ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады", - добавил Блинкен.
Госсекретарь США также подчеркнул приверженность США статье 5 Устава НАТО и заявил, что в случае агрессии в отношении стран НАТО США с партнерами и союзниками будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаРоссияЭнтони Блинкен
 
 
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