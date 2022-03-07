https://ria.ru/20220307/ukraina-1777030504.html

Блинкен признал превосходство российской армии над украинской

Блинкен признал превосходство российской армии над украинской - РИА Новости, 07.03.2022

Блинкен признал превосходство российской армии над украинской

Российская армия несравнима по количеству с украинской и способна дальше "перемалывать" ее, заявил в ходе визита в Литву госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:44

2022-03-07T13:44

2022-03-07T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская армия несравнима по количеству с украинской и способна дальше "перемалывать" ее, заявил в ходе визита в Литву госсекретарь США Энтони Блинкен."Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить "перемалывать" украинскую армию", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение)."В ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады", - добавил Блинкен.Госсекретарь США также подчеркнул приверженность США статье 5 Устава НАТО и заявил, что в случае агрессии в отношении стран НАТО США с партнерами и союзниками будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, энтони блинкен