13:44 07.03.2022 (обновлено: 13:59 07.03.2022)
Блинкен признал превосходство российской армии над украинской
Блинкен: российская армия намного превосходит украинскую и способна "перемолоть" ее
© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российская армия несравнима по количеству с украинской и способна дальше "перемалывать" ее, заявил в ходе визита в Литву госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить "перемалывать" украинскую армию", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
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"В ближайшие дни в Литву прибудут дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронированной бригады", - добавил Блинкен.
Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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