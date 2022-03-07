https://ria.ru/20220307/ukraina-1777028627.html
Секретарь СНБО пригрозил России вторжением
Секретарь СНБО пригрозил России вторжением - РИА Новости, 07.03.2022
Секретарь СНБО пригрозил России вторжением
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил вторжением в Россию. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:27
2022-03-07T13:27
2022-03-07T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил вторжением в Россию."Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", - написал Данилов на своей странице в Facebook.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
13:27 07.03.2022 (обновлено: 14:14 07.03.2022)
Секретарь СНБО пригрозил России вторжением
Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил вторжением в Россию