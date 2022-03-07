Киев ждет "очищения неба" силами Запада, заявил Зеленский
Президент Зеленский: Украина ждет "очищения неба" силами Запада или поставками средств ПВО
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина ждет "очищения неба" страны либо силами западных партнеров, либо поставками боевых самолетов и средств ПВО.
"Мы ждем решения, очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.
Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ. Как отмечали в Белом доме, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.