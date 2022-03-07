https://ria.ru/20220307/ukraina-1777028383.html

Киев ждет "очищения неба" силами Запада, заявил Зеленский

Киев ждет "очищения неба" силами Запада, заявил Зеленский - РИА Новости, 07.03.2022

Киев ждет "очищения неба" силами Запада, заявил Зеленский

Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина ждет "очищения неба" страны либо силами западных партнеров, либо поставками боевых самолетов и средств ПВО. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:23

2022-03-07T13:23

2022-03-07T13:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина ждет "очищения неба" страны либо силами западных партнеров, либо поставками боевых самолетов и средств ПВО."Мы ждем решения, очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ. Как отмечали в Белом доме, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, однако для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии