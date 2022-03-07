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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777023127.html
В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну
В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну - РИА Новости, 07.03.2022
В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну
Мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или претворяясь иностранцами, за... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:22
2022-03-07T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или претворяясь иностранцами, за возможность выезда предлагают крупные взятки, сообщает пресс-служба МВД страны.По данным ведомства, фиксируются факты дачи крупных взяток за пропуск при выезде за границу."Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины", - подчеркнули ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
12:22 07.03.2022
 
В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну

МВД Украины заявило, что мужское население продолжает попытки покинуть страну

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или претворяясь иностранцами, за возможность выезда предлагают крупные взятки, сообщает пресс-служба МВД страны.
"Пограничники снова не пропустили мужчин-уклонистов – прятались в багажниках авто, поезде и притворялись иностранцами", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фиксируются факты дачи крупных взяток за пропуск при выезде за границу.
"Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины", - подчеркнули ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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