https://ria.ru/20220307/ukraina-1777023127.html

В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну

В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну - РИА Новости, 07.03.2022

В МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть страну

Мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или претворяясь иностранцами, за... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T12:22

2022-03-07T12:22

2022-03-07T12:22

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или претворяясь иностранцами, за возможность выезда предлагают крупные взятки, сообщает пресс-служба МВД страны.По данным ведомства, фиксируются факты дачи крупных взяток за пропуск при выезде за границу."Они предлагали 300, 1 тысячу и 2 тысячи долларов США, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины", - подчеркнули ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777009831.html

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владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии